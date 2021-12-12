البنك المركزي: تقليص طباعة النقود لـ736.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي

قلص البنك المركزي المصري من حجم اصدار وطباعة النقود بنهاية أغسطس الماضي إلى 736.5 مليار جنيه مقابل 744.81 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 721.714 مليار جنيه في يونيو 2021.



قال البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صادر عنه، أن طباعة النقود في مصر استحوذت علي 11.61% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس الماضي مقابل 11.75% في يوليو السابق له ومقارنة بـ 11.38% في يونيو 2021.



وذكر التقرير إنه تم طباعة فئة الـ 200 جنيه بقيمة 490.3 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل ما يقارب 491 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 472.03 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.



وبلغ حجم طباعة فئة الـ 100 جنيه بحسب التقرير نحو 195.2 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 200.24 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 197.4 مليار جنيه في يونيو 2021.



ووصلت قيمة اصدار فئة الـ 50 جنيها في أغسطس الماضي لـ 30.1 مليار جنيه مقابل 31.6 مليار جنيه في يوليو من ذات العام بينما سجلت 30.4 مليار جنيه في يونيو 2021.