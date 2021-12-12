عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة توضح الفرق بين نزلات البرد والإصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة التوجه للمستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، مؤكدة توافر أقسام عزل لمرضى فيروس كورونا في جميع المستشفيات، لافتة إلى وجود 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان.

 وذلك بالإضافة إلى 21 مستشفى جامعي مخصص بالكامل للعزل، وأقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى دخول المستشفيات، مؤكدة على توافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لتحقيق أعلى معدلات الشفاء.

ووجهت الوزارة، عدة نصائح للمواطنين، لتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وللتذكير بكيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة بال«كورونا»، وذلك بالتزامن مع وصول مصر لذروة الموجة الرابعة من الجائحة.

وطالبت وزارة الصحة جميع المواطنين بالحرص على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول للمستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة توافر كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ونصحت وزارة الصحة بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها أعراض اشتباه كورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، ويفضل استخدام حمام خاص، وحال صعوبة ذلك يجب تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها من قبل المصاب.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا المستجد علاج فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مرضى فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

الصحة: مبادرة الرئيس أجرت المسح السمعي لـ 2.36 مليون طفل

سبب تكرار الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.. المصل واللقاح يجيب

الصحة تعلن أماكن وجود الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

الصحة: 4 تحاليل ضرورية ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

الصحة: ثلاث فئات مستهدفة لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الصحة: تسجيل 889 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة

ترشيحاتنا

علاقة قضم الأظافر عند الأطفال بالصحة العقلية و 6 طرق لمنع الطفل من قضم الأظافر وهل عليك زيارة الطبيب

أهم الأخبار.. غلق طريقين بسبب الشبورة .. وأستاذ بالأزهر يعلق على حلق شعر الفنانة شيرين

العائلة والرأي السياسي.. 6 مبررات كفلها مشروع قانون العمل للعامل دون الإخلال بعقده

شيفروليه بولت الكهربائية 2022 تستعرض قوتها بمعرض جده الدولي..صور

دعاء الخوف .. أذكار وأدعية تزيل القلق وتريح الأعصاب

سعر الدولار اليوم الأحد 12- 12- 2021 في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير الملقحين

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب .. النجمة تعترف: لسة بحبه وحلقت شعري عشان مبقاش حلوة في عينه.. أمي رفضته وشافته عيل.. جوازنا كان غلطة.. والصلح محتاج معجزة

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ