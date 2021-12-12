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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تختتم حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يكرم م. ليلى طه مقررة المجلس القومى للمراة

شهد  الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل ختام أنشطة حملة الـ16 يوما، والتي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم 12- 12-2021، في قاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وفي مستهل كلمته أكد الدكتور ياسر حتاتة، دعمه الكامل لجميع أنشطة الوحدة بالجامعة، مشيرًا إلى الدور الأساسي الذي تقوم به المرأة في المجتمع.

وأوضح حتاته أن جامعة الفيوم تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على حقوق المرأة ودعمها المستمر في كافة المجالات.

ومن جهتها، أشادت المحاسبة ليلى طه، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، بالتعاون المثمر بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والمجلس القومي للمرأة، في تفعيل أنشطة الوحدة، وتنفيذها على أرض الواقع، ودورها الرائد في توعية أبنائنا الطلاب بالحفاظ على حقوق المرأة ضد أنواع العنف المختلفة.

فيما أكدت الدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهذة العنف ضد المرأة بالجامعة، الدور المحوري الذي تقوم به الوحدة، من خلال تنظيم ندوات توعوية عن قيمة المرأة في المجتمع، والدفاع عن حقوقها، وترسيخ ذلك في أذهان الطلاب بالجامعة.

وأشارت إلى أن الوحدة تم تكريمها بملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ نظرًا للجهود التي تقوم بها في توفير بيئة آمنة خالية من العنف داخل الحرم الجامعي.

وشهد الحفل تكريم الطالبة إسراء حسين يادم، بالفرقة الثالثة كلية العلوم؛ لفوزها بالمركز الثالث في كتابة القصة القصيرة، في مسابقة كوني، والتي نظت على مستوى الجامعات المصرية.

وعلى هامش الحفل؛ تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات الوحدة خلال الـ16 يومًا، كرَّم رئيس الجامعة والنواب، أعضاء المجلس القومي للمرأة، والواعظات والراهبات، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي اللجنة التنفيذية بالكليات، والإداريين المشاركين في الفعاليات، والطلاب المشاركين.

حضر حفل الختام، كلا من: الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والمنسقين بالكليات، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من الطلاب بالجامعة.

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جامعة الفيييوم حفل ختام حملة ال 16 يوم مناهضة العنف العنف ضد المرأة

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