دينا أبو السعود تقدم أفضل حل لمكافحة جفاف البشرة خلال فصل الشتاء.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن كريم بينكي، يحمي البشرة من الجفاف والتجاعيد، الناتج عن عدم الترطيب وبرودة فصل الشتاء.

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقاءها لـ برنامج ست الستات، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن كريم بينكي يعالج التصبغات والهالات السوداء ، ومناسب للحوامل والأطفال .

وتابعت: "كريم بينكي مناسب لجميع الأعمار، وجميع أنواع البشرة"، مشيرة إلى أن الكريم آمن لأصحاب البشرة الحساسة، و يتم استخدامه فى أثناء الجلوس على الشواطئ و التعرض لـ الشمس، ومرخص من وزارة الصحة ، موضحة أن "بينكي" غير موجود فقط على شكل كريم، بل إن الشركة أنتجت من نفس المكونات صابونة للبشرة، تحتوي على زيت الزيتون، وزبدة الشيا.

كريم بينكي يحافظ على الكولاجين في البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي ينشط الدورة الدموية، ويحافظ على نسبة الكولاجين في البشرة، كما أنه يرطب البشرة إلى حد كبير سواء في فصل الشتاء أوفي فصل الصيف.

وأضافت "أبو السعود"، حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن كريم بينكي جيد للغاية لأصحاب البشرة الدهنية، خاصة وأنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يعتبر مضاد للأكسدة، مشيرة إلى أن كريم بينكي خفيف للغاية، ويمتص بسهولة من على البشرة.