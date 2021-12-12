تبدأ من 235 ألف جنيه.. مواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2021|صور

تقدم شركة ستروين الفرنسية باقة متنوعة من السيارات داخل السوق المصري، مثل فئة الكروس أوفر والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان ومنها النسخة ستروين سي اليزيه موديل 2021.

تمتلك السيارة مواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2021 تصميم خارجي بنسبة طول بلغت 4445 مم، وبعرض يبلغ 1953 مم، مع 1474 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، بينما دعمت السيارة بجنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مصابيح ضباب LED، وكشافات امامية حادة المظهر، إلى جانب الشبكات الامكاية صاحبة المقاطع المتعددة بلمسات فضية اللون.

وتحتوي السيارة على مرايات جانبية كهربائية، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة الاصطفاف، إلى جانب مثبت سرعة، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية.

الاداء الفني لمحرك السيارة مواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2021

تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك ستروين سي اليزيه موديل 2021 COMFORT بقيمة قدرها 234.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ستروين سي اليزيه موديل 2021 EXCLUSIVE PLUS بقيمة قدرها 263.900 جنيه.