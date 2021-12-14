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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أخدوا كل اللي حيلتي.. الفنانة شريفة ماهر تكشف أسرار علاقتها بأولادها .. فيديوجراف

صدى البلد

حلت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر ضيفة في برنامج 90 دقيقة مع الاعلامية بسمة وهبة حيث كشفت خلال اللقاء عن العديد من أسرار حياتها الشخصية وعلاقتها بأولادها الذين استولوا على أموالها .

حوار شريفة ماهر مع بسمة وهبة 

طرقت شريف ماهر، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إلى خلافاتها مع أبنائها، قائلة: «وزعت جزء كبير من ميراثي ، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي».

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة شريفة ماهر ..

–ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932.

–اسمها الحقيقي هدى ماهر .

–درست في إحدى المدارس الفرنسية.

–عاشت "شريفة " طفولة قاسية، زوجها والدها وهي لا تزال في عمر 15 عاما وانتهى هذا الزواج بالانفصال.

–بدأت الفن بأدوار صغيرة، وشاركت في أفلام أجنبية نظرًا لإجادتها اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

–عانت كثيرًا حتى تصل إلى الشهرة، بالرغم من امتلاكها موهبة في التمثيل فضلا عن صوتها الجميل.

-كانت أول بطولة لها في فیلم بلد المحبوب عام 1951.
 
–قدمت مع المخرج یوسف شاھین دورا صغیرا وھو أم مانویلا في فیلم المصیر.

–أسست شركة للإنتاج الفني أنتجت أعمالا فنية لابنھا طارق عبد الواحد، الذي كانت تؤمن بموھبته.

–تزوجت من بطل العالم في الإسكواش عبدالواحد عبدالعزيز.

_آخر أعمالها كان عمل درامى يحمل اسم عزيز على القلب عام 2008 , الا ان وعكة صحية إضطرتها الى الاعتزال .

_من أهم أعمالها "إزاي أنساك" و"إسماعيل يس في البوليس" و"الفانوس السحري" و "قصر الشوق" و"رجل له ماضي" . 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حوار شريفة ماهر مع بسمة وهبي من خلال الفيديوجراف التالي:

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