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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورا.. لن تستطيع تحميل ويندوز 11 قبل القيام بهذه الخطوات

لن تستطيع تحميل ويندوز
لن تستطيع تحميل ويندوز 11 قبل القيام بهذه الخطوات

مع بدء شركة مايكروسوفت للبرمجيات في إتاحة ويندوز 11 لعدد أكبر من المستخدمين، أصبحت تواجه الكثير من المستخدمين عددا من المشكلات المتعلقة بكيفية تحميل وتثبيت النسخة الجديدة من الويندوز على أجهزتهم.  

وبحسب موقع CNET فإن ويندوز 11 يقدم عددا من الميزات منها التصميم الجديد الذى يتسم بكونه أكثر انسيابية بالإضافة إلى دعم تطبيقات أندرويد، إلا أن المستخدمين يشعرون بنوع من التعقيد عن تحميله، حيث هناك عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة التى يجب تفعيلها قبل تحميله، والتى يجب أن يلتزم بها المستخدمون.

تحذير عاجل من مايكروسوفت لجميع مستخدمي ويندوز 10 و11 لهذا السبب

أهم مميزات ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت.. تعرف عليها

خطوات يجب عليك تفعيلها قبل تحميل ويندوز 11

إذا لم تكن تستخدم ويندوز 10 ، فيجب عليك أولا القيام بتحميل ويندوز 10 وتثبيته على جهازك حتى تستطيع الترقية إلى ويندوز 11 .

يجب القيام بإنشاء حساب مايكروسوفت حتى يمكنك تحميل ويندوز 11 


ويمكنك حذف حساب مايكروسوفت الخاص بك وتسجيل الدخول باستخدام حساب جديد إذا كنت ترغب في ذلك ، ولن يؤثر ذلك على كيفية استخدامك لنظام التشغيل، ولكن لن تتمكن من مزامنة المحتوى عبر أجهزة متعددة، حيث يتيح حساب مايكروسوفت أيضًا النقل الأسهل من جهاز الكمبيوتر القديم إلى جهاز جديد ، مع المزيد من الخيارات لتسجيل الدخول :

1. انتقل إلى account.microsoft.com ، وانقر فوق تسجيل الدخول.

2. انقر فوق إنشاء حساب جديد، وإذا كان لديك حساب بالفعل ، يمكنك تسجيل الدخول من هذا الرابط

3. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، أو ، إذا كنت تفضل إنشاء عنوان بريد إلكتروني جديد من خلال مايكروسوفت والذي سيظهر كمثل ( @ outlook.com) ، فانقر فوق الحصول على عنوان بريد إلكتروني جديد ، وأدخل ما تريد ، وانقر فوق التالي.

4. قم بإنشاء كلمة مرور ، وانقر فوق "التالي".

5. أدخل بلدك / منطقتك وتاريخ الميلاد ، وانقر فوق التالي.

6. تحقق من بريدك الإلكتروني بحثًا عن رمز التحقق ، وانقر فوق التالي.

وبعد القيام بهذه الخطوات يجب أن تقوم بتشغيل شبكة الواى فاى الخاصة بك وربطها بجهازك، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لديك إنترنت سريع للقيام بتحميل ويندوز 11 ، حيث قد يشكل هذا المطلب مشكلة لأولئك الذين يفتقرون إلى سهولة الوصول إلى الإنترنت. 
 

ويندوز 11 تحميل ويندوز 11 خطوات تحميل ويندوز 11 مايكروسوفت حساب مايكروسوفت انشاء حساب مايكروسوفت ويندوز

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فعلها فورا.. لن تستطيع تحميل ويندوز 11 قبل القيام بهذه الخطوات

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