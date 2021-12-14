أحمد الشيخ: الانضمام للمنتخب سهل في وجود كارلوس كيروش

أكد أحمد الشيخ، لاعب النادي المصري البورسعيدي، إن مستوى الفريق يتحسن مباراة بعد أخرى في الدوري، مشيرا إلى أن مباراة المقاصة كانت صعبة ولكن الفريق نجح في تحقيق الثلاث نقاط.

وقال الشيخ في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أركز في الملعب ومع الفريق في الفترة الحالية من أجل عودة مستواي بشكل جيد، وخضنا مباراة المقاصة في ظروف صعبة في ظل إصابات اللاعبين بفيروس كورونا".

وتابع: "جهاز منتخب مصر الحالي سهل الأمور على اللاعبين في الدوري، لأنه يضم اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة مع أنديتهم، وأسعى لتواجد في الفترة المقبلة مع المنتخب".