وائل القباني: أتمنى مواجهة تونس في المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال

أعرب وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق عن أمنياته بأن يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره التونسي فى المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.



وقال القباني فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الاعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "المنتخبات الأفريقية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من حيث السرعة والقوة، وتونس ستكون إلى حد ما فى المتناول ونستطيع الفوز عليها رغم امتلاكهم العديد من النجوم ، إلا أن ظروف المنتخبين متشابهة إلى حد كبير ".

موعد مباراة مصر وتونس

يلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة كأس العرب يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء.

وضمن منتخب مصر التأهل إلي دور نصف نهائي البطولة العربية عقب تحقيق الفوز على الأردن 3-1 في لقاء اليوم .

وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.