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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزماك يفاضل بين أحمد سمير وأمير عزمي مجاهد للانضمام إلى جهاز كارتيرون

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مفاضلة الإدارة بين أحمد سمير نجم الفريق السابق وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالقلعة البيضاء ليتولي أحدهما منصب المدرب المساعد  في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النادي الأمر مع كارتيرون خلال الساعات المقبلة.

وسبق وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن مدحت عبد الهادي نجم القلعة البيضاء السابق، أبرز المرشحين أمام مجلس القلعة البيضاء لتولي منصب المدرب العام.

ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك صباح اليوم الثلاثاء أسماء الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم 21 من الشهر الجاري، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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