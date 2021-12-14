رولز رايس تبدأ في اختبارات طراز spectre الكهربائي

تبدأ شركة رولز رويس، اختبارات على أولى سياراتها الكهربائية spectre قبل طرحها في الأسواق في الربع الأخير من سنة 2023، وستكون وقتها النماذج الاختبارية قد غطت نطاق سير 150 مليون ميل وهو ما يعادل 400 سنة من استخدام السيارة وفقا لتقديرات الشركة الإنجليزية.

وأكد موقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أن الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس ، Torsten Müller-Ötvös ، يصر على أن النموذج الاختباري الذي تمت معاينته في وقت سابق من هذا العام سيكون شبيه جدا بنموذج الإنتاج التجاري المفروض طرحه على نطاق واسع بعد سنتين. وهذا يعني أن رولز رويس سبكتر 2023 ستكون عبارة عن سيارة من فئة الجراند تورر وهي السيارات التي تجمع بين قوة الأداء ورحابة الكابينة الداخلية، وستكون ذات بابين مع غطاء محرك طويل بشكل مميز ونسب عضلية لذلك على الأرجح ستكون بديل لـ Wraith ، والتي تم طرحها للبيع لأول مرة في عام 2013.

وأعلنت شركة رولز رويس مع بداية العام الحالي عن قرب توقف إنتاج طراز wraith وdawn وبالفعل بدأت بسحب المركبات من السوق الأمريكي سواء بالأسقف الصلبة أو بالأسقف القماشية.

الجدير بالملاحظة أن طرازي Wraith و Dawn هما الطرازان الوحيدان في تشكيلة أسطول رولز رويس، اللذان لا يزالان يستخدمان منصة طورتها بالكامل الشركة الأم "بي إم دبليو" وهي نفسها المنصة التي بنت سلسلة F01 من الجيل الخامس ، والتي تم إطلاقها رسميا في عام 2008.

وتبني رولز رويس الآن طرازات كولينان ورولز رويس فانتوم ورولز رويس جوست على منصة معيارية خاصة بشركة رولز رويس، وهي قادرة على استيعاب مجموعة نقل حركة كهربائية خالصة وستدعم في النهاية كل طراز رولز رويس.