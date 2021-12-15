عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تقلل الوفاة.. ومكون واحد من مطبخك يخلصك من التجاعيد ومشاكل البشرة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

دراسة : الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا تقلل من الوفاة بنسبة 90٪

تفرض الحكومات شرط الحصول على تطعيم فيروس كورونا لتقليل تفشي الفيروس حول العالم، وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.. وتوصلت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثثون في تل أبيب، إلى أن معززات لقاح فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة الذي يواجهه الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من الفيروس.

بمكون واحد من مطبخك تخلصى من كافة مشاكل البشرة وأولها التجاعيد

فوائد القرفة للشعر لا حصر لها  فيمكنك إدراجها فى العديد من الوصفات للعناية بالشعر إليك أسرع أقنعة يمكنك تحضيرها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي من القرفة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

أعراض السكري الصامت.. انتبهى إليها

بغض النظر عن نوع مرض السكري الذي تعاني منه  يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة وتشمل حالات مرض السكري المزمن مرض السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع

تختلف أعراض السكري الصامت  تبعًا لمقدار ارتفاع السكر في الدم وبعض علامات وأعراض داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني من داء السكري هي:

فى 14 يوم.. أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد ونحت القوام

هل تبحثين عن رجيم  بسيط للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون  إليك الرجيم التالي لرفع مناعتك  يقدمه موقع برايت سايد.

صدى البلد موقع صدى البلد المرأة والصحة الأخبار المهمة فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قبل مباراة اليوم في نصف نهائي كأس العرب.. تاريخ مواجهات مصر وتونس

تصريح أمريكي جديد بشأن صفقة طائرات إف-35 مع الإمارات

زيادة طفيفة..عيار 21 بـ 786 جنيها.. أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المسلماني يكشف أسباب التصعيد الروسي في أوكرانيا .. فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

أنهار وبحيرات على سطح كوكب المريخ .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ