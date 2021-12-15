نشرة المرأة.. الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تقلل الوفاة.. ومكون واحد من مطبخك يخلصك من التجاعيد ومشاكل البشرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تفرض الحكومات شرط الحصول على تطعيم فيروس كورونا لتقليل تفشي الفيروس حول العالم، وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.. وتوصلت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثثون في تل أبيب، إلى أن معززات لقاح فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة الذي يواجهه الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من الفيروس.

فوائد القرفة للشعر لا حصر لها فيمكنك إدراجها فى العديد من الوصفات للعناية بالشعر إليك أسرع أقنعة يمكنك تحضيرها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي من القرفة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

بغض النظر عن نوع مرض السكري الذي تعاني منه يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة وتشمل حالات مرض السكري المزمن مرض السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع

تختلف أعراض السكري الصامت تبعًا لمقدار ارتفاع السكر في الدم وبعض علامات وأعراض داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني من داء السكري هي:

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