أقوى سورة لتعجيل الزواج .. رددها في كل صباح

أقوى سورة لتعجيل الزواج .. يتعذر على كثير من الشباب أن يلبي طموحه بالزواج ممن يحب لأسباب كثيرة، إلا أنه قد لا يدري أن هناك أقوى سورة لتعجيل الزواج، ففي تلك السورة من الأمور العظيمة والفضائل الجليلة التي تحقق له رغبته وتعينه على الوفاء بما يتطلبه الزواج من أمور.

أقوى سورة لتعجيل الزواج

القرآن الكريم هو وحي الله المنزل على خاتم أنبيائه ورسله لهداية الناس، وجعل فيه من الآيات ما ورد في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار الرفيعة التي وردت عن صحابة رسول الله والتابعين ومن سار على دربهم، وهي من الأمور التي اتفقت عليها الأمة شرط أن يكون هناك يقين بأن القرآن هو كلام الله وأن من يدبر ويقرر ويقضي ويحكم ويعطي ويمنع ويمنح هو المولى عزوجل فلا استعجال أو اعتراض على قدره وقضاءه، ويتعين الإلحاح بكل ما هو دعاء وذكر من باب التضرع واللجوء وسؤال ملك الملوك، امتثالاً لأوامره فهو القائل في محكم التنزيل:" وقال ربكم ادعوني استجب لكم"، و"وإذا سألك عبادي عني فإني قريب"، وهناك جملة ما يروى أن بعض الآيات لها فضل في تعجيل الزواج منها سور:"طه، يس، المعارج، والذاريات".

أقوى سورة لتعجيل الزواج

وفي بيان فضل سورة يس يقول الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن قراءة سورة يس في قضاء الحاجة سواء الزواج أو البركة في الرزق أو سداد الدين، و كشف الكرب، وشفاء مريض، من الأمور الثابتة خاصة في ليلة الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل، مشدداً على أنه تلقاها عن شيخه.

أقوى سورة لتعجيل الزواج

ولفت أبو بكر من خلال مقطع نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن هناك طريقة معينة لقراءة سورة يس بهدف قضاء الحاجة بأنواعها، منها:

1- تكرار «يس والقرآن الحكيم» 7 مرات ثم نستكمل باقي السورة حتى الآية 38.

2- قراءة الآية 38 «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» 3 مرات، في كل مرة نردد معها : قول: «اللهم قدر لنا الخير وارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا تدري ولا تحتسب»، ونكمل باقي السورة حتى الآية 58.

3- تكرار الآية 58 «سلام قول من رب رحيم» 7 مرات، بينهما نردد دعاء: «اللهم سلمنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة».

4- تكرار الآية 81 «أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ»، 3 مرات بينها: قول: «والله قادر أن يأتي بالفرج العظيم ويفك كروبنا وكروب المكروبين ويقضي حوائجنا وحوائج السائلين ويسد الدين عن المدينين».

5- قراءة الآية 83، «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون»، ونقول بعدها: «سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من قوله كن فيكون، اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتي وأن تكفني اللهم شر من يقدر على أولا أقدر عليه يا من بيده ملكوت كل شئ أنت العالم به والقادر عليه، اللهم بحق نبيك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة يس أسالك يا رب أن تجعلني في كل أمر وشدة غالبا وأن تمن علي بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهة فرج عني ما أنا فيه يا أكرم الأكرمين جئتك أتوسل إليك بقدر النبي الكريم وبسر بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم»

أسرع دعاء مستجاب للزواج

ومن الأدعية المستجابة للدعاء ما يلي:

1. اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا’ مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني وأهلي به (بها).

2. اللهم إني استعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتى يغنيهم الله من فضله» الآية 33 من سورة النور.

3. اللهم إرزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

4. اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

5. اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت .. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقضي حاجتي .. انسي وحدتي .. فرج كربتي..اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصير .

6. يا مجيب المضطر إذا دعاك..احلل عقدتي ..آمن روعتي .

7. اللهم هب لي من لدنك زوجا’ (زوجة) هينا’ لينا’ مرفوعا’ ذكره في السماء والأرض وارزقني منه (منها) ذرية طيبة عاجلا’ غير اّجل إنك سميع الدعاء.

8. اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري وأكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

9. اللهم عجل بقبول دعوتنا.

10. اللهم يا مطلع علي جميع حالاتنا اقض عنا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.