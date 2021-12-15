محافظ الغربية: تنظيم رحلات للطلاب ذوي الهمم إلى العاصمة الإدارية

خلال الاحتفال بيومهم العالمي..

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الأربعاء، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، احتفال محافظة الغربية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "قادرون باختلاف"، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، ثم عرض رياضي “امسك في حلمك” لفريق الأمل للصم شرق طنطا، ثم عرض فقرات متنوعة منها ابتهالات دينية لطلاب الدمج التعليمي، وفقرة منوعة لمدرسة الأمل بزفتي، عرض استعراضي (عروس المولد) للتربية الفكرية غرب المحلة، وفقرة استعراضية للتربية الفكرية الجلاء (كلنا واحد)، عرض موسيقى بعنوان (يا حبيبتي يا مصر) معهد النور بطنطا.



واصطحب محافظ الغربية، اثنين من ذوي الهمم لتكريم الحاصلين على ميداليات ومراكز على مستوى الجمهورية.



وعقب الافتتاحية تفقد المحافظ معرض المنتجات الفنية الذي نظمه طلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهاً الشكر لمديرية التربية والتعليم على هذه العروض المتميزة التي تنم عن موهبة متميزة لهؤلاء الأبطال، فهم قادرون باختلافهم الذي جعلهم متميزين عن غيرهم، كما تعكس معروضاتهم وعروضهم الفنية وعيهم وانتمائهم لوطنهم ورموزه.

كما قدم الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور ومعلمي ذوي الهمم الذين يبذلون كل الجهد في سبيل تنمية مهاراتهم وقدراتهم، واعداً الطلاب بتنظيم رحلات لهم للعاصمة الإدارية وكذلك للمزارات السياحية ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة.



وأشار “رحمي”، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على الاهتمام بذوي الهمم باعتبارهم ركنا أصيلا من المجتمع، وقادرين على العطاء في كافة المجالات، فمنهم من حصل على بطولات رياضية، ومنهم من يتمتع بالموهبة الفنية إلى جانب تفوقهم العلمي والدراسي.



ويعد اليوم العالمي للطفل المعاق يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

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