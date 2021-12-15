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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا عن حضوره مباراة كأس مارادونا بالسعودية: شكرا على دعوتي واستضافتي

شيكابالا
شيكابالا

علق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي دعوته في السعودية لحضور مباراة كأس مارادونا بين برشلونة وبوكاجونيورز.

 

ونشر شيكابالا صورا له من المباراة، عبر حسابه الشخصي بـ “تويتر”، وعلق عليها كاتبًا: “شكرًا للمسئولين بالمملكة العربية السعودية على دعوتي وإستضافتي لحضور مباراة كأس مارادونا  بين برشلونة وبوكاجونيورز. #روح_السعودية”.

 

شيكابالا يعود للمشاركة فى تدريبات الزمالك

مران الزمالك.. عبد الشافي يواصل البرنامج التأهيلي في الجيم وانتظام شيكابالا

 

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعب راحة من مباراة الرائد السعودي الودية التي أقيمت بالأمس .

وخصص  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال للاعبين الذين لم يشاركوا في ودية الرائد السعودي أمس .

وبدأ مدحت عبد الهادي المدرب العام الجديد لفريق الزمالك وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد مهام عملهما في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتواجد الثنائي في تدريب اليوم الأربعاء لمعاونة كارتيرون في قيادة المران استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أعلن أمس تعيين مدحت عبد الهادي مدربا عاما وأمير عزمي مجاهد مدربا مساعدا بالجهاز الفني.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الزمالك ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، فاز في الأولى بخماسية، وفاز في الثانية بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الأخيرة بهدفين لكل فريق.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون، في إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري.

 

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