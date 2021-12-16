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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين كارديو لتقوية عضلات القلب وحرق الدهون.. فيديو

تمارين كارديو لتقوية
تمارين كارديو لتقوية عضلات القلب وحرق الدهون

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، اليوم الخميس 16-12-2021  تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والبطن، والتخلص من مشكلات آلام الظهر والحفاظ على تناسق الجسم.

قالت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت: "يمكنك القيام بهذه التمارين، عن طريق استخدام زجاجات المياه في حال عدم توفر الأوزان، بالتالي تقوية العضلات.

وأشارت إلى أن هذه التمارين لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسم ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة به.

تقوية عضلات الظهر تمارين رياضية مشكلات آلام الظهر تناسق الجسم مسؤولة اللياقة البدنية

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