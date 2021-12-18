أرخص 5 سيارات "سيدان" في الامارات لعام 2021 | صور

يبحث عدد كبير من محبي السيارات عن اقتناء سيارة جديدة "زيرو" بمواصفات جيدة و سعر مقبول، وبالتالى يكون القرار وفقاً للميزانية المتاحة، وهنا تظهر الأفضلية للسيارات الاعتمادية لقلة أعطالها و استهلاكها المعتدل للوقود.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر و مواصفات أرخص 5 سيارات سيدان في الامارات لعام 2021.

1 ـ رينو سيمبول

تأتي سيارة رينو سيمبول موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 102 حصان، و يبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000 لفة في الدقيقة، اقصى سرعة للسيارة 175 كيلو متر، سعة خزان الوقود 50 لتر، يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

تحتوي سيارة رينو سيمبول موديل 2021 بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، وبها مدخل USB/ AUX، يوجد نور بالشنطة الخلفية، بها إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية، وعجلة قيادة من الجلد يمكن تعديل ارتفاعها، الاتصال مع الهاتف من خلال البلوتوث.

أسعار رينو سيمبول موديل 2021 الامارات:

الفئة الأولى PE بسعر37300 ألف درهم.

الفئة الثانية LE بسعر 44500 ألف درهم.

2 ـ جيلي امجراند7

تتوافر السيارة جيلي إمجراند 7 موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1800 سي سي، يولد قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تمتلك امجراند 7 بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، و جنوط رياضية 16 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، و سبويلر خلفي، فتحة سقف، زر تشغيل /إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

يبلغ سعر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2021 في الامارات 49 ألف درهم.

3 ـ شيري اريزو3

تستمد سيارة شيري اريزو 3 موديل 2021، قوتها من محرك 1.5 لتر، يولد قوة 107 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات، تتسارع من 0 إلى 100 كم في 13 ثانية، وتصل سرعة قصوى 175 كم/س، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.8 لتر كل 100 كم، وتأتي بخزان وقود 42 لتر.

دعمت سيارة شيري اريزو3 نظام الفرامل المانعة للانغلاق ومساعد الفرامل، أحزمة أمان أمامية وخلفية، أكياس هوائية أمامية للسائق والراكب، تنبيه حركة العودة الى الخلف، مستشعرات اصطفاف، نظام التحكم في الثبات، تثبيت السرعة، نظام البقاء في المسار.

أسعار شيري اريزو3 موديل 2021 الامارات:

الفئة الأولى BAISC بسعر 35000 ألف درهم.

الفئة الثانية COMFORT بسعر47000 ألف درهم.

4 ـ ام جي 5

حصلت سيارة ام جي 5 موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصان، و 150 نيوتن. متر من عزم الدوران، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى سيارة ام جي 5 على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك هالوجين، ضبط المرايا الخارجية كهربائيا، مكيف هواء، مثبت سرعة، خاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، بلوتوث، وUSB.

أسعار ام جي 5 موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى STD بسعر 43 ألف درهم.

الفئة الثانية COM بسعر 49 ألف درهم.

الفئة الثالثة LUX بسعر 56 ألف درهم.

5 ـ هيونداي اكسنت

دعمت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 100 حصان، و 136 نيوتن. متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/س، وببلغ نسبة استهلاكها للوقود 6.3 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كم.

تتميز المقصورة الداخلية، بشاشة ملونة تعمل باللمس و نظام صوتي و ترفيهي، كما تحتوي على مقود حركة متعدد المهام، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، تكييف هواء، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، و فتحة سقف للفئات الأعلى.

أسعار هيونداي أكسنت موديل 2021 الامارات:

الفئة الأولى BASE بسعر 49700 ألف درهم.

الفئة الثانية BASE بسعر 51200 ألف درهم.

الفئة الثالثة HIGH بسعر 59850 ألف درهم.