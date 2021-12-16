تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شددت هيئة الدواء المصرية على المواطنين في حالات اضطرابات الصداع المتكررة، أو الشديدة؛ على ضرورة استشارة الطبيب للتأكد ما إذا كان الصداع الذي تشعر به هو أحد أنواع اضطرابات الصداع الأولية، أو أنه بسبب مشكلات صحية أخرى.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في حالات الصداع التي يمكن علاجها بالمسكنات البسيطة، التي تصرف بدون وصفة طبية، يجب استشارة الصيدلي عن أفضل مسكن مناسب لحالتك الصحية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية، المواطنين تناول قدر كاف من الماء، أو الحصول على قسط وافر من الراحة، مع محاولة تجنب التوتر، والحفاظ على وجبات منتظمة.

كما نصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم مشاركة وتبادل الأدوية بين مريض وآخر دون الرجوع للطبيب أو الصيدلي؛ لما قد يسببه ذلك من أضرار صحية.

تحذيرات هيئة الدواء من خلطة زيادة الوزن

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارا.

نصائح هيئة الدواء المصرية

شددت هيئة الدواء المصرية على المواطنين في حالات اضطرابات الصداع المتكررة، أو الشديدة؛ على ضرورة استشارة الطبيب للتأكد ما إذا كان الصداع الذي تشعر به هو أحد أنواع اضطرابات الصداع الأولية، أو أنه بسبب مشكلات صحية أخرى.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في حالات الصداع التي يمكن علاجها بالمسكنات البسيطة، التي تصرف بدون وصفة طبية، يجب استشارة الصيدلي عن أفضل مسكن مناسب لحالتك الصحية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية، المواطنين تناول قدر كاف من الماء، أو الحصول على قسط وافر من الراحة، مع محاولة تجنب التوتر، والحفاظ على وجبات منتظمة.

كما نصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم مشاركة وتبادل الأدوية بين مريض وآخر دون الرجوع للطبيب أو الصيدلي؛ لما قد يسببه ذلك من أضرار صحية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.