النشرة الدينية..خطيبي يعمل فى بنك فهل مرتبه حلال..كيف أقضي الصلاة الفائته؟..حكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة

نشر موقع "صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ننشر أبرزها في النشرة الدينية:

خطيبي يعمل فى بنك فهل مرتبه حلال .. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج الزكاة بشكل عينى لدور المسنين .. الإفتاء تجيب

كيف أقضي الصلاة الفائتة من يوم ؟ .. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ؟

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا.. وقتان لا تقبل فيهما

دعاء واحد يحقق المستحيل.. داوم عليه في قيام الليل

سورة قرآنية تفتح خلايا المخ.. داوم عليها ترى العجب في حياتك

دعاء سداد الديون.. أذكار وأدعية واظب على ترديدها

3 آيات لعلاج الكوابيس.. داوم عليها يرزقك الله نومًا هادئًا

هل عمليات التخسيس مثل تكميم المعدة وتغيير المسار حرام ؟

حال عدم استطاعتك.. 4 كلمات تغنيك عن سجود التلاوة

لماذا أدعو كثيرا ولا يستجيب الله لي؟