كريم صبرى: تكميم المعدة يعالج الأمراض المصاحبة للسمنة

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة من العمليات المميزة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل انقطاع النفس أثناء النوم، وتراكم الدهون المرضية في الدم.



وأضاف كريم صبري، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن فتحات المنظار في عملية التكميم لا تزيد على 5 مللي، مشيرًا إلى أن استخدام المناظر بالتقنيات الحديثة لا يؤدي إلى الجلوس لفترة طويلة بعد إجراء العملية.

السكر الحديث

وتابع: أن تكميم المعدة تعالج السكر الحديث الذي لا تزيد مدة الإصابة به على 5 سنوات ، ولا يفضل إجراؤها في حالة وجود ارتجاع شديد.

ولفت إلى أن الإقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى ، ومن الممكن العودة إلى النشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية.



وأكد استشارى جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن عملية التكميم تشل استئصال جزء من المعدة ، وبالتالي يتبقى جزء صغير يؤدي إلى الشعور بالشبع سريعًا، وبالتالي يحدث خفض الوزن بصورة صحية سليمة.