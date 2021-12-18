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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. عين شمس تحتفي باليوم العالمي للغة العربية.. منح من النمسا للعام الدراسى 2022/2023.. أصغر بدر في 2021 يظهر اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة عين شمس تحتفي باليوم العالمي للغة العربية 

تنطلق اليوم فعاليات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمى للغة العربية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، دار الأوبرا ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والبيت الفني للمسرح، وبمشاركة مجموعة من الشعراء والكتاب والفنانين.


التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من جمهورية النمسا للعام الدراسى2022/2023 .. تفاصيل 
 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن أفادت سفارة النمسا بالقاهرة بتقديم معلومات عن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2022-2023 وأسماء المنح الدراسية المتاحة للمصريين.


٤يناير ...معرض للتصوير الإعلامي بتربية نوعية عين شمس


ينظم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس معرضا للتصوير الإعلامي بعنوان "مهرجان الإنتاج الإعلامي لمادة التصوير الإعلامي" لطلاب الفرقه الثالثه بالقسم شعبة الإذاعة والصحافة والتلفزيون .

 

٢٠ ديسمير … جامعة القاهرة تنظم محاضرة مشتركة مع الخشت و المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي


تستضيف جامعة القاهرة، الإثنين الموافق 20 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا، المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني" في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

 

القمر البارد.. أصغر بدر لسنة 2021 يرصد اليوم
يرصد القمر البدر لهذا الشهر بعد غروب الشمس يوم السبت 18 ديسمبر بالسماء  وسيمثل أبعد وأصغر قمر بدر سنة 2021 حيث سيكون على مسافة 405,932 كيلومتر ، ما يعني بأنه أبعد بمسافة  48,470 كيلومتر عن أقرب وأكبر قمر بدر لهذا العام - البدر العملاق - في مايو الماضي لذلك  سيكون حجمة الظاهري أصغر بحوالي 14 % وأقل إضاءة بحوالي 30 % وسيكون مشاهدا طوال الليل.

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