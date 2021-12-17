أنوشكا: هناك بعض المشاهد على الريد كاربت «أوفر ومش بتاعتنا»

قالت الفنانة أنوشكا، إن السير على الريد كاربت في حد ذاته له رونقه وهو يتمثل في أداء يتم تقديمه من جانب الفنانين.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المشاهد «أوفر ومش بتاعتنا » خلال الريد كاربت.

الشياكة

وأوضحت الفنانة أنوشكا أن الشياكة ليست في اللباس فقط ولكن التعامل مع الآخرين واحترام المواعيد وتنفيذ الوعود.

وكشفت الفنانة أنوشكا أنها تحب دائما التغيير في أدوارها الفنية وأن لا يتم حصرها في أدوار محددة لسيدة من الطبقات الأرستقراطية.



