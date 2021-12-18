بارقة أمل للملايين.. طبيب مصري يكشف تفاصيل شفاء أول مصاب بمرض سكري

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، تفاصيل شفاء اول حالة مصابة بمرض السكر من النوع الأول، قائلا:" عملية زراعة البنكرياس عملية تتم من عشرات الأعوام".

وأضاف أسامة حمدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الأولي المصرية، علاج مرض السكر الجديد عبارة عن استخدام الخلايا الجذعية لمقاومة السكر حتي القضاء عليه خلال خمس سنوات.



وأشار إلي أن هذا الأمر يتم من خلال زراعة الخلايا الجذعية، ويتم تخليقها لتكون خلايا بنكرياس، عن طريق عملية شديدة التعقيد، متابعا أن العلاج ليس بخلايا مخلقة، وهي خلايا بنكرياسية حقيقية، منشأها الخلايا الجذعية.

وتابع الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، أن الابحاث الأولية على العلاج أسفرت عن شفاء أول مريض سكر من النوع الأول، ويتبقي المزيد الابحاث، مستدركا أن في البداية سيتم التوجيه للحالات الصعبة من مرضى السكر وبعد ذلك لباقي الحالات الاقل حدة.

وأكمل الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية،:" يتم حقن الخلايا الجذعية في وريد المريض، ولا يتطلب جراحة، ولكن يحتاج للأدوية مثبتة للمناعة.