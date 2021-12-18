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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الفيوم: استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

حملات الازالة بمركز
حملات الازالة بمركز أطسا

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه  تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة  والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين على مدار الساعة؛ خاصة أثناء العطلات الرسمية.

 

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم حفاظاً على الرقعة الزراعية والتي هي عصب الاقتصاد القومي.

 

 قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله  التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية البسيونيه على مساحة قيراطين عباره عن أسوار بارتفاع 3 م كارة مواشي   ،  و ازاله اخرى التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 2حاله على مساحة واحد قيراط عباره عن أسوار  ، بحضور المهندس سيد أحمد رئيس حماية الأراضي بالإدارة  والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي  والمهندس محمد حسين رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية كفور النيل  و نبيل ثابت القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس عبد الشافي ع العزيز القسم الهندسي بالوحدة،  ومحمد أبو القاسم رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية سيلا و علاء شعيب رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العزب.

 

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا برئاسة  المهندس ماهر ابو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب  خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ ازاله حاله تعدى على الأرض الزراعيه بناحيه جمعيه دفنو تابع مركز اطسا على  مساحة واحد قيراط ذلك ،  بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي و  محمد شعبان مساعد رئيس المركز و هانى محمد مسؤول حماية الأراضي.

 

 

 

وكيل زراعة الفيوم يتابع الجمعيات الزراعية لتفعيل كارت الفلاح وصرف الأسمدة

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زراعة الفيوم الفيوم الحملات التعديات الأراضى الزراعية الإجازات الرسمية

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