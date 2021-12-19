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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"الاتحادية للضرائب" تؤكد الجاهزية العالية لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح

ضرائب
ضرائب

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب جولات ميدانية لأجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لاسترداد الضريبة للسياح في مطار دبي الدولي للتأكد من جاهزية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح تماشياً مع استراتيجية الهيئة في تقديم خدمات ترقى لتطلعات دافعي الضرائب وتأكيداً على الالتزام بالعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم /41/ لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام” فقد اطلع خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال هذه الجولة على سير خدمة رد الضريبة للسياح ومدة الخدمة ومدى سهولتها للسياح مؤكداً أن مزايا الخدمات المقدمة توفر سهولة وسرعة في إجراء رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقةٍ تامة.

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وبين أن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح يهدف إلى دعم القطاع السياحي في الدولة باعتباره أحد الروافد الرئيسية في اقتصادها، وقال: "تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب التزامها المستمر في توفير خدمات نظام رد ضريبة القيمة المضافة وفقاً لأعلى معايير الأداء في العالم بما يضمن التمييز بالشفافية والدقة والسرعة في الإجراءات والآليات مما يسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية".

سير العمليات 

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمليات والتأكد من الجاهزية العالية للنظام، بما يشمل "أجهزة الخدمة الذاتية" التي تقدم مزايا فريدة، ومن خلالها يقوم السائح باسترداد الضريبة بخطوات إلكترونية بشكل كامل.

وتم توفير الأجهزة في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام حيث يقوم السائح بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى للاسترداد لليوم الواحد 10 آلاف درهم.

ومن خلال شراكتها مع شركة "بلانيت" المزودة للخدمة تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتوفير "أجهزة الخدمة الذاتية" في منافذ المغادرة الجوية والبرية والبحرية إضافة إلى العديد من المراكز التجارية والفنادق المشمولة بالنظام الالكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم تسهيلات تُثري من تجربة المتعاملين وتتيح خيارات أكثر أمام السياح عبر وسائل وآليات متنوعة.

مال واعمال الهيئة الاتحادية للضرائب اخبار الخليج اقتصاد الامارات مطار دبي الدولي

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