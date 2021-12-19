وزير المالية يعلق على تثبيت أسعار الفائدة بالبنوك.. ويؤكد: الدولة تدفع ثمن أزمات لا ذنب لها فيها

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، العديد من الحقائق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ونعرض في التقرير التالي أبرز التصريحات:



معيط: وزارة المالية لا تحمل المواطن أية زيادة .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، شمل فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية.



وزير المالية: انخفاض الدين العام إلى 83% بنهاية 2020 ..فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن متوسط زيادة الدين في دول العالم الغنية خلال جائحة كورونا وصل إلى 20% زيادة، معقبا: "في الدول مثل مصر متوسط الزيادة 15%".

وزير المالية: الدولة تدفع ثمن أزمات لا ذنب لها فيها.. فيديو

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتصريحات زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر التي أشاد فيها بسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما أحدثه في مصر من تطور، إضافة إلى إنجازات مصر على مدار الـ6 سنوات الماضية.

وزير المالية لـ المصريين : بصوا للعالم علشان تعرفوا إحنا فين |فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خدمة الدين كانت وصلت إلى 40 % من حجم الموازنة، معقباً: "انخفضت إلى 36%، ومن المقرر أن تصل هذا العالم إلى 32%".

وزير المالية يعلق على تثبيت أسعار الفائدة بالبنوك.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن سعر الفائدة في مصر يتم تحديده من خلال البنك المركزي من خلال اللجنة المعنية وهي لجنة السياسات النقدية.

الأجنبية فقط|وزير المالية: لم نفرض رسومًا على المسرح أو الأفلام المصرية ..فيديو

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حقيقة فرض ضريبة على المسرح، قائلا: "إنه لم يفرض رسوما على المسرح أو الأفلام المصرية".