أمطار غزيرة.. استمرار تعطيل الدراسة في كفر الشيخ غداً بسبب الطقس السيئ

قرَّر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، لليوم الثاني على التوالي، غداً الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاباً ومعلمين» بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارً غزيرة، وبناءً عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً بغلق المدارس لليوم الثاني على التوالي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.