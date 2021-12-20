أخبار التوك شو..أبو العينين يطالب بإنشاء مرصد مالي عالمي لمواجهة تغيرات المناخ..أحمد موسى: محمود عزت قال حاجات فوق الخيال في التحقيقات

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أبو العينين يطالب بإنشاء مرصد مالي عالمي لمواجهة التغيرات المناخية

استعرض الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال مؤتمر جامعة الأزهر للتغير المناخي.



مدير وكالة الطاقة الذرية: مصر ثاني دولة في المنطقة تبني محطة نووية

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس أن عدد الدول في الشرق الأوسط التي شرعت في بناء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة دولتين هما الإمارات والثانية ستكون مصر.



أحمد موسى: محمود عزت قال حاجات فوق الخيال في التحقيقات.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على محاكمة الإرهابي محمود عزت بالسجن المشدد، مؤكدا أن الخيانة تسري في دم الإخوان ولا عهد لهم ولا أمان لهم.

معاناة هايدي: حماتى ضربتنى بـ أنبوبة البوتاجاز وتعايرني بعيب خلقي

قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، وهى عن فتاة تدعى هايدى التى عاشت حياة مؤلمة مع زوجها منذ 2018.

بعد طلبها الإفراج عن إرهابيين.. أحمد موسى ومعيط يهاجمان ألمانيا

استنكر الإعلامي أحمد موسى، طلب ألمانيا، إخلاء سبيل إرهابيين، صدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر، لافتا إلى أن ألمانيا في شهر إبريل 2020، أصدرت قانونًا لمكافحة التطرف والإرهاب.

وزير المالية: 5 % ضريبة على حفلات البالية و10 % على أدوات التجميل المستوردة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات والمصروفات مقدرة بالموازنة العامة للدولة، ضاربًا مثال بضرورة دفع مرتبات الموظفين، وتقديم الدعم، وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تحتاج 1887 مليار جنيه، مؤكدًا فرض ضريبة 5% على حفلات البالية، و10% على أدوات التجميل المستوردة.

سؤال صعب.. أحمد موسى لوزير المالية: هل فيه طبقة متوسطة بمصر؟

شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسي والدكتور محمد معيط وزير المالية، ناقشاً جدليا بسبب الحديث عن زيادة الأسعار.



وزير المالية يفاجئ أحمد موسى على الهواء: اشتريت كام تلاجة وتلفزيون

شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور محمد معيط وزير المالية، ناقشا جدليا بسبب الحديث عن زيادة الأسعار.

الدولية للطاقة الذرية: حل أزمة البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية

شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس، أن حل أزمة البرنامج النووي الايراني لابد أن تتم حلها عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محوري في هذا الإطار، قائلاً : " ، الأمور لابد أن يتم حلها عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محوري في ذلك، فهناك الطاولة السياسية التي يمكنهم من خلالها ان يقولوا هل سيستمرون في تلك الاتفاقية الموقعة سابقاً في عام 2015 وتم تركها والان هم يبحثون إمكانية العودة إليها ؟ كل ذلك يحتاج الي التفتيش بواسطتنا ونحن الضامنون لهذه العملية وعلينا ان نكون موجودين دائماً.



والدة هايدي ضحية العنف: زوجها حضر عليها الجن وطردها

قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، عن فتاة تدعى هايدي التى عاشت حياة مؤلمة مع زوجها منذ 2018.