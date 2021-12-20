عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..أبو العينين يطالب بإنشاء مرصد مالي عالمي لمواجهة تغيرات المناخ..أحمد موسى: محمود عزت قال حاجات فوق الخيال في التحقيقات

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

أبو العينين يطالب بإنشاء مرصد مالي عالمي لمواجهة التغيرات المناخية
استعرض الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال مؤتمر جامعة الأزهر للتغير المناخي.
 

مدير وكالة الطاقة الذرية: مصر ثاني دولة في المنطقة تبني محطة نووية
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس أن عدد الدول في الشرق الأوسط التي شرعت في بناء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة دولتين هما الإمارات والثانية  ستكون مصر.
 

أحمد موسى: محمود عزت قال حاجات فوق الخيال في التحقيقات.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على محاكمة الإرهابي محمود عزت بالسجن المشدد، مؤكدا أن الخيانة تسري في دم الإخوان ولا عهد لهم ولا أمان لهم.

معاناة هايدي: حماتى ضربتنى بـ أنبوبة البوتاجاز وتعايرني بعيب خلقي
قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، وهى عن فتاة تدعى هايدى التى عاشت حياة مؤلمة مع زوجها منذ 2018.

بعد طلبها الإفراج عن إرهابيين.. أحمد موسى ومعيط يهاجمان ألمانيا
استنكر الإعلامي أحمد موسى، طلب ألمانيا، إخلاء سبيل إرهابيين، صدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر، لافتا إلى أن ألمانيا في شهر إبريل 2020، أصدرت قانونًا لمكافحة التطرف والإرهاب.

وزير المالية: 5 % ضريبة على حفلات البالية و10 % على أدوات التجميل المستوردة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات والمصروفات مقدرة بالموازنة العامة للدولة، ضاربًا مثال بضرورة دفع مرتبات الموظفين، وتقديم الدعم، وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تحتاج 1887 مليار جنيه، مؤكدًا فرض ضريبة 5% على حفلات البالية، و10% على أدوات التجميل المستوردة.

سؤال صعب.. أحمد موسى لوزير المالية: هل فيه طبقة متوسطة بمصر؟
شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسي والدكتور محمد معيط وزير المالية، ناقشاً جدليا بسبب الحديث عن زيادة الأسعار.
 

وزير المالية يفاجئ أحمد موسى على الهواء: اشتريت كام تلاجة وتلفزيون
شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور محمد معيط وزير المالية، ناقشا جدليا بسبب الحديث عن زيادة الأسعار.

 

الدولية للطاقة الذرية: حل أزمة البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية
شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس، أن حل أزمة البرنامج النووي الايراني لابد أن تتم حلها عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محوري في هذا الإطار، قائلاً : " ، الأمور لابد أن يتم حلها عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محوري في ذلك،  فهناك  الطاولة   السياسية  التي يمكنهم من خلالها ان يقولوا هل سيستمرون في تلك الاتفاقية الموقعة سابقاً في عام 2015 وتم تركها والان هم يبحثون إمكانية العودة إليها ؟ كل ذلك  يحتاج الي التفتيش  بواسطتنا ونحن الضامنون   لهذه العملية وعلينا ان نكون موجودين دائماً.
 

والدة هايدي ضحية العنف: زوجها حضر عليها الجن وطردها

قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، عن فتاة تدعى هايدي التى عاشت حياة مؤلمة مع زوجها منذ 2018.

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع قادش ويضيع فرصة الانفراد بالصدارة

كل ماتريد معرفته عن كيا كرنفال 2022 في السوق القطري .. صور

النشرة الاقتصادية..تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار .. المالية تعلن آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات .. هبوط البورصات العربية

الحَكَم افتكرهم واحد.. تفاصيل استدعاء الشرطة وإلغاء مباراة في الدوري بسبب لاعبين توأم

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

أخبار البرلمان| فوائد ضخمة لـ برنامج الإصلاح الهيكلي .. منح ومزايا بالجملة لكبار السن في مشروع القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ