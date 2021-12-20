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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لإفطار صحي ولذيذ.. شوفان بمربى التوت والشوكولاتة

شوفان بالشوكولاته
شوفان بالشوكولاته

شوفان بمربى التوت من الأكلات الصحية والغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما أن الشوفان يساعد على الشبع لفترات طويلة ويمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

 

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وإليك طريقة تحضير شوفان بمربى التوت والشوكولاتة

مقادير شوفان بمربى التوت والشوكولاتة

شوفان 

كاكاو 

لبن 

بذور الشيا 

مربى توت 

شوكولاتة خام 

طريقة تحضير شوفان بمربى التوت والشوكولاتة

* يخلط الشوفان والكاكاو وبذور الشيا ويقلب كل الخليط

* يضاف اللبن ويقلب كل الخليط ويوضع فى كاسات التقديم

* تضاف مربى التوت والشوكولاتة المذابة

* توضع في الثلاجة وتقدم باردة

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