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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأقصر تستضيف الدورة 11 من مهرجان التحطيب .. تفاصيل

صدى البلد

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال " مهرجان التحطيب" في دورته ال 11 وذلك يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر  حيث يتجهز ملوك "لعبة التحطيب" الشهيرة بمحافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لعودة مهرجانهم السنوي الذى تشارك فيه فرق التحطيب من مختلف جنوب الصعيد.

 

ومن المقرر اقامة المهرجان في قرية المهندس حسن فتحى التراثية بالبر الغربي تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقد بدأت الفرقة بروفات يومية وتستمر حتى يوم العرض .

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وتضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذى يتشاركون فى المهرجانات والاحتفالات المختلفة، حيث أنه يوجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية:- (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد عدد من فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".

 

وحرصت الهيئة العامة لقصور الثقافة على الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية بإقامة المهرجان القومي للتحطيب بمحافظة الأقصر، مقدمة لعشر دورات، الأولى والثانية منهما أقيما بالمسرح المفتوح بقصر ثقافة الأقصر "القديم" ثم قدمت الثمان دورات الأخرى بساحة أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، حيث يشارك في المهرجان لاعبي التحطيب من محافظات "قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا"، وتبدأ حلقات التحطيب عقب صلاة العصر، وتقدم الفعاليات الفنية لفرق العصا ولاعبي التحطيب بعد صلاة العشاء، ويعد المهرجان القومي للتحطيب الأشهر في محافظة الأقصر ويتابعه الآلاف من أبناء المحافظة، ويعد هذا الموعد هو الموعد الرسمي الدائم للمهرجان على مدي دوراته حيث يجتمع فيها الفن مع اللعبة، ليكون مزيجاً تراثيا وثقافيا، يراه الناس ويتفاعلون معه.

مهرجان التحطيب محافظة الاقصر جنوب الصعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان القومي

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