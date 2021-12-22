فوائد مهم للذاكرة.. هذه التوابل تمنع مخاطر الإصابة بالخرف

قد تتأثر منطقة الذاكرة في المخ، ببعض العوامل والتي تتسبب في الإصابة بمرض الخرف كـ العمر والجينات.

وأوضحت بعض الأبحاث والدراسات ، أن هناك بعض الطرق البسيطة والتدخلات التي يمكن بها تجنب الإصابة بمرض الخرف وعكس الأعراض .

توابل تعالج مرض الخرف





وأفادت هيئة الرعاية الصحية في تكساس، إن التوابل مثل الكمون والقرفة تحتوي على الكثير من مادة البوليفينول، وهي مركبات تقدم فوائد عديدة الذاكرة وصحة الدماغ، وفقا لما نشر في موقع express .





وأشارت الهيئة، إلى أن الكمون والقرفة من التوابل التي لديها القدرة على التهام لويحات الدماغ الضارة وتقليل الالتهاب لمنع الضعف الإدراكي ومرض ألزهايمر أو كما يعرف بمرض الخرف .



واقترحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن عوامل الخطر مثل فقدان السمع، والاكتئاب غير المعالج، والوحدة أو العزلة الاجتماعية، أو الجلوس معظم اليوم، قد تكون مهمة أيضا في تجنب الإصابة بمرض الخرف .



وخلص البحث إلى أنه يمكن بإجراء بعض التعديلات في الحياة اليومية ان تقلل من عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف بحوالي الثلث؛ حيث أفاد الباحثون ان كل ما هو مفيد للقلب مفيد أيضا للعقل، مما يعني أنه يمكن للمحافظة على ضغط الدم ان يقلل من خطر الإصابة بالخرف .



وأكد الباحثون، انه يمكن زيادة الوزن أو السمنة أن تزيد من ضغط الدم لديك وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وكلاهما مرتبطان بزيادة مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر ومرض الخرف الوعائي.

توابل تعالج مرض الخرف



وأكد الباحثون، انه يمكن إجراء فحوصات طبية للمساعدة في العثور على العلامات المبكرة للإصابة بمرض الخرف، وما إذا كنت أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة بالخرف.



ومن المعروف أنه كلما زاد عمر الشخص، تضاعف خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير من شخص لآخر؛ حيث أنه لا يتسبب مرض الخرف في فقدان الذاكرة فقط، بل يمكن أن يؤثر على طريقة تفكيرك وشعورك وتحدثك وتصرفك.



ويشير الخبراء إلى أن منتصف العمر، من الأربعينات إلى أوائل الستينات، هو الوقت المناسب لبدء اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أنه من المفيد اتخاذ خطوات وقائية في أي عمر.



وأضاف الخبراء، بأن التغيرات الدماغية التي تسبب الخرف يمكن أن تبدأ قبل سنوات أو حتى عقود قبل ظهور أعراض الخرف، وإذا كنت تعيش نمط حياة صحيا الآن، فإنك تقلل من فرص حدوث هذه التغييرات في الدماغ .



وهناك خمسة أنواع أكثر شيوعا من مرض الخرف، وهي مرض ألزهايمر، والخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي، والخرف المختلط، ولا يحتاج المصابون بمرض ألزهايمر أو الخرف إلى نظام غذائي خاص، ولكن من المهم اتباع نظام غذائي متوازن وصحي .