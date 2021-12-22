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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدفت مقاتلي تيجراي.. أدلة تكشف عن بيع تركيا طائرات مسيرة لـ إثيوبيا

أزمة تيجراي
أزمة تيجراي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من بيع تركيا لطائرات مسيرة إلى إثيوبيا. 

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن هناك أدلة على أن حكومة آبي أحمد استخدمت هذه المسيرات ضد مقاتلي جبهة تيجراي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مسؤول غربي كبير إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية عميقة" بشأن المبيعات، والتي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على الأسلحة إلى أديس أبابا.

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وتسببت الحرب المستمرة منذ عام بين إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي الشمالية، في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان "أثار تقارير عن استخدام طائرات مسيرة مسلحة في إثيوبيا وما يصاحب ذلك من خطر إلحاق ضرر بالمدنيين" خلال زيارة لتركيا الأسبوع الماضي.

وذكر مسؤول تركي كبير أن واشنطن أعربت عن قلقها في اجتماعات قليلة، بينما لم يستجب الجيش الإثيوبي وحكومته لطلبات التعليق.

ورفضت تركيا، الانتقادات والأحاديث حول لعبها دور مزعزع للاستقرار في إفريقيا، قائلة إنها على اتصال بجميع الأطراف في إثيوبيا للحث على المفاوضات.

ووافقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي على إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي خطوة عارضتها بشدة حكومة آبي أحمد.

الولايات المتحدة الامريكية تيجراي جبهة تيجراي أديس أبابا اثيوبيا تركيا

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