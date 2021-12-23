توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 23 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا: ما زال القمر بمنزل الحب يعمل لصالحك ويعدك اليوم بالحب والتوافق رغم التشوش.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تهتم بالمسائل المهنية والعائلية، وتجنّب العناد والعصبية.

برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الزملاء والأهل والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم فرصة لتوطيد علاقاتك وتميل للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا قراراتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد تشعر ببعض التوتر ومن المهم ألا تتسرع في ردود أفعالك وانفعالاتك.

برج الأسد

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

عاطفيا وعائليا: المريخ في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تساعدك أن تبدو مميزا وفاتنا للجنس الآخر.

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت.

عاطفيا وعائليا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم فالمبالغة في تحليل الأشخاص تدمر علاقتك بمن حولك.

برج الميزان

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك سحرا وجاذبية، ويعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك طاقة إيجابية تساعدك على تغيير أوضاع عقيمة.

برج العقرب

مهنيا: اليوم القمر في مربع برجك، وينصحك الفلك بألا تفقد حماسك، وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم اليوم أن تتأنّى في ردود أفعالك.

برج القوس

ماليا ومهنيا: القمر ما زال في منزل الحظ ويمدك اليوم بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك تألقا وحضورا، ويجعلك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك.

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم بخطوات واثقة.

عاطفيا: فينوس والشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب ومن الأصدقاء.

برج الدلو

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك لتنظيم جهودك والاهتمام بحقوقك ولا تهمل أي عارض في الفترة القادمة.

برج الحوت

مهنيا وصحيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الصحة يمنحك نشاطا وتميل لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا أخاذا.