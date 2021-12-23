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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 23 - 12-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 23 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
عاطفيا: ما زال القمر بمنزل الحب يعمل لصالحك ويعدك اليوم بالحب والتوافق رغم التشوش.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تهتم بالمسائل المهنية والعائلية، وتجنّب العناد والعصبية.

برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الزملاء والأهل والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم فرصة لتوطيد علاقاتك وتميل للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا قراراتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد تشعر ببعض التوتر ومن المهم ألا تتسرع في ردود أفعالك وانفعالاتك.

برج الأسد
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.
عاطفيا وعائليا: المريخ في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تساعدك أن تبدو مميزا وفاتنا للجنس الآخر.

برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت.
عاطفيا وعائليا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم فالمبالغة في تحليل الأشخاص تدمر علاقتك بمن حولك.

برج الميزان
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك سحرا وجاذبية، ويعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك طاقة إيجابية تساعدك على تغيير أوضاع عقيمة.

برج العقرب
مهنيا: اليوم القمر في مربع برجك، وينصحك الفلك بألا تفقد حماسك، وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم اليوم أن تتأنّى في ردود أفعالك.

برج القوس
ماليا ومهنيا: القمر ما زال في منزل الحظ ويمدك اليوم بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.
عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك تألقا وحضورا، ويجعلك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك.

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم بخطوات واثقة.
عاطفيا: فينوس والشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب ومن الأصدقاء.

برج الدلو
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.
مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك لتنظيم جهودك والاهتمام بحقوقك ولا تهمل أي عارض في الفترة القادمة.

برج الحوت
مهنيا وصحيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الصحة يمنحك نشاطا وتميل لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا أخاذا.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل خبيرة الابراج برج الثور

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