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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن كيا ستينجر 2022 بالإمارات.. صور

نظرة شاملة عن كيا
نظرة شاملة عن كيا ستينجر 2022 بالامارات

تمتلك شركة كيا الكورية الجنوبية، أسطولا ضخما من السيارات المتنوعة  والقوية، ومنها النسخة ستينجر موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان مع اطلالة رياضية، حيث تقدم داخل السوق الإماراتي عبر فئتين من التجهيزات.

مواصفات السيارة كيا ستينجر موديل 2022 

 

زودت السيارة كيا ستينجر موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 251 حصانا، وعزم اقصى للدوران 353 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي والكلي للفئة الثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة.

وبهذه الإمكانيات الفنية تتسارع تلك النسخة من 0 لـ 100 كم في غضون 6 ثواني، بينما تنطلق النسخة الأعلى تجهيزًا من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.9 ثانية فقط، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3300 سي سي، بقوة 365 حصانا، و 510 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران .

أما عن الابعاد الهيكلية للسيارة كيا ستينجر فتأتي بنسبة طول بلغت 4.830 مم، وبعرض يبلغ 1.870 مم، و 1.400 مم للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة بطول 2.905 متر، وبمساحة تخزين خلفية تتسع لـ 406 لتر، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى شبكة امامية تحمل الكثير من الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق.

ودعمت السيارة كيا ستينجر موديل 2022 بمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، وخاصية الثبات الديناميكي، بالاضافة إلى نظام متابعة ضغط الاطارات، ومحدد سرعة، وبرنامج دعم منظومة المكابح BA، وانذار مانع للسرقة، مع 4 نوافذ كهربائية، وقفل مركزي، إلى جانب مستشعرات ركن وكاميرا خلفية لدعم قائد المركبة، وحزمة من وسائل الرفاهية والتحكم.

 

أسعار السيارة كيا ستينجر موديل 2022 داخل السوق الاماراتي 

 

الفئة الأولى كيا ستينجر موديل 2022 2.0T 255 PS بقيمة قدرها 132.900 درهم.

الفئة الثانية كيا ستينجر موديل 2022 3.3T AWD Full Option 370 PS بقيمة قدرها 175 الف درهم.

كيا ستينجر موديل 2022 كيا ستينجر موديل 2022 السيارة كيا ستينجر موديل 2022

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