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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تشهد ختام تدريب 200 عامل بالأزهر في سوهاج

صدى البلد

شهد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، ختام احتفالية تسليم شهادات بإتمام التدريب الذي نفذه مركز سوهاج للثقافة العمالية لـ200 من العاملين بالمنطقة الأزهرية بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر.

في مستهل الاحتفالية نقل مدير المديرية تحيات وزير القوي العاملة محمد سعفان للحضور موجهاً لهم رسالة الوزير بالاهتمام بالتثقيف للعمال الذي يشمل حقوق العمال وواجباتهم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية التي أصبحت ضرورة للحفاظ على حياة العمال ومقدرات المنشآت من آلات ومعدات وضرورة نشر الوعي داخل كافة الأوساط العمالية لمواجهة كافة التحديات.

 وقال مدير المديرية إن التدريب شمل شرحاً لحقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وفقا للقواعد القانونية الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، فضلا عن  ما ورد بقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 .

شهد ختام التدريب الدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومحمد حماد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، والمهندسة سهير عبدالقادر مدير عام منطقة وسط قبلي للثقافة العمالية ، وعبدالكريم مدبولي مدير مركز سوهاج للثقافة العمالية، وعلاء زيدان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر بسوهاج.

 

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هشام أحمد أبوزيد مديرية القوى العاملة سوهاج شهادات بإتمام التدريب محمد سعفان وزير القوى العاملة السلامة والصحة المهنية 200 عامل الأزهر

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