تنمية الصعيد: نسعى لإقامة مجمعات صناعية وورش لتوفير فرص عمل.. فيديو

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن من أحد التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال المشروعات التنموية بالصعيد، هو تحدي عدم توافر فرص عمل، وهجرة أبناء الصعيد لمحافظات الوجه البحري، وبلاد أخرى .

وأضاف شريف صالح ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "المبادرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التنموية التي يتم التخطيط لها تتناسب مع مقومات المحافظة نفسها، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وتابع صالح، أن الدولة تسعى لتوفير المجمعات الصناعية والورش للنهوض بالمحور الاقتصادي، بالإضافة لتوفير المعدات والخامات؛ لتوفير فرص العمل وجودة الحياة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصعيد ينصب بشكل أساسي في البنية التحتية، وتوفير الحياة الكريمة، والطرق السلمية، والوحدات الصحية، مضيفا أن الرئيس يهتم بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الصعيد وفتح أفاق تنموية جديدة.

وتابع صالح: "خلال العامين القادمين يشهد الصعيد انتهاء لجميع مشروعات البنية الأساسية بنسبة 100%.