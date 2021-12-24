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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنمية الصعيد: نسعى لإقامة مجمعات صناعية وورش لتوفير فرص عمل.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن من أحد التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال المشروعات التنموية بالصعيد، هو تحدي عدم توافر فرص عمل، وهجرة أبناء الصعيد لمحافظات الوجه البحري، وبلاد أخرى .

وأضاف شريف صالح ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "المبادرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التنموية التي يتم التخطيط لها تتناسب مع مقومات المحافظة نفسها، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وتابع صالح، أن الدولة تسعى لتوفير المجمعات الصناعية والورش للنهوض بالمحور الاقتصادي، بالإضافة لتوفير المعدات والخامات؛ لتوفير فرص العمل وجودة الحياة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصعيد ينصب بشكل أساسي في البنية التحتية، وتوفير الحياة الكريمة، والطرق السلمية، والوحدات الصحية، مضيفا أن الرئيس يهتم بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الصعيد وفتح أفاق تنموية جديدة.

وتابع صالح: "خلال العامين القادمين يشهد الصعيد انتهاء لجميع مشروعات البنية الأساسية بنسبة 100%.

هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد تنمية الصعيد محافظات الصعيد توك شو

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