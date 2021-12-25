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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات هندية .. طريقة عمل البرياني

طريقة عمل البرياني
طريقة عمل البرياني

تعتبر طريقة عمل البرياني، من الاكلات الهندية التي تشبه إلى حد ما طريقة عمل الكبسة العربية مثل كبسة لحم و كبسة دجاج، ويتم عمل البرياني بلحم الغنم أو بالمأكولات البحرية أو برياني دجاج هندي. 
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البرياني المقتبسة من المطبخ الهندي، والمعروفة بأنها احد اشهر الأكلات هناك، وهي وجبة سهلة وشهية للغاية، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وفي وقت لا يتعدى ساعة واحدة، وتكفي هذه الوصفة لـ 8 أفراد لذا يمكن تحضيرها كوجبة متكاملة على الغداء.

 

طريقة عمل البرياني 

 

طريقة عمل البرياني 

 


مقادير طريقة عمل البرياني :
2.5 ملعق كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
حبّة بصل، شرائح
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة معجون زنجبيل
2 حبّة فليفلة حرّيفة
2 حبّة بندورة مفرومة
2 ملعقة كبيرة جرام ماسالا
ملعقة كبيرة نعناع مجفف
ملح و فلفل
5 عود كزبرة
2 دجاجة كاملة بالعظم، مقطعة إلى 4 أجزاء
4 كوب ماء
4 كوب أرز بسمتي
ورق غار
4 حبّة هيل
عود قرفة
ملح و فلفل


طريقة عمل البرياني  :
1- نقوم بتسخين الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ويضاف الزبادي و الخل، ويضاف البصل و ويقلب حتى يلين. يضاف الثوم و معجون الزنجبيل و الفليفلة الحرّيفة و الفلفل و البندورة، ثم نقلب حتى تلين البندورة، ويضاف الجرام ماسالا و النعناع و الملح و الفلفل و الكزبرة.
2- يضاف الدجاج، ونخفف حدة النار إلى هادئة، ونتركها تُطهى لمدة 45 دقيقة، ونقوم بالتقليب كل فترة.
3- نغلي الماء في قدر آخر، ويضاف الأرز و ورق الغار و الهيل و القرفة و الملح و الفلفل، ونقوم بتغطيتها ونتركها تنضج لمدة 20 دقيقة.
4- في طبق التقديم نقوم بوضع البرياني الهندي عن طريق وضع طبقات الأرز و مزيج الدجاج في طبقات متتالية.

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