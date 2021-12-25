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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: فائدة مهمة للمشروبات الغازية خلال الأكل.. والأرز والمكرونة البايتة تؤدي إلى التسمم

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

الأكل الكثير ليس السبب.. حصاد دراسات السمنة في 2021
 

تعد السمنة من أخطر أمراض العصر حيث تتسبب في معاناة الإنسان من عدد كبير من المشكلات الصحية الخطيرة فى مقدمتها أمراض القلب والسرطان.

 

أسباب التهاب الأذن الداخلية وطرق علاجها ..لا تعرفها من قبل
 

التهاب الأذن الداخلية  هي عدوى تصيب الأذن ، وهي المساحة المليئة بالهواء خلف طبلة الأذن والتي تحتوي على عظام الأذن الصغيرة المهتزة، ويعتبر الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بعدوى الأذن.

 

جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين
 

صحة القلب و الشرايين من الأشياء التي يجب مراعاتها و الأهتمام بها لأن هناك بعض العادات الصحية و الغذائية و الأطعمة الضارة التي تؤثر على صحة القلب و الشرايين بالسلب وأحيانا تؤدي إلي التعرض للأزمات و الجلطات أيضا.

 

فوائد زيت السلمون للجسم.. والطريقة الصحيحة لاستخدامها واستخراجه
 

هناك العديد من فوائد زيت السلمون للجسم؛ حيث يشتهر زيت السلمون بكونه مصدر غني للغاية بدهون أوميغا 3، وهي دهون أولية موجودة في زيت السلمون مكونة من حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

 

باحثون أمريكيون يقدمون نصائح لمحاربة الاكتئاب الموسمي في ظل استمرار تفشي "كورونا"
 

يصاب البعض بالاضطراب العاطفي الموسمي أو الاكتئاب الموسمي في فصل الشتاء والذي يصاحبه مشاعر غريبة والشعور بالاكتئاب، والتعب، والكسل الشديد من الإستيقاظ، ويطلق الأطباء على الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) الاكتئاب الموسمي.

 

هل تناول المشروبات الغازية يزيل الطعام العالق في المريء؟

غالبا ما تقدم المطاعم المشروبات الغازية مع الوجبات، ولكننا لا نعلم السبب وراء ذلك، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن للمشروبات الغازية أن تزيل الطعام العالق في المريء، وبالتالي تمنع من خطر الاختناق.

 

تعرف على أسماء قطرات لعلاج ضغط العين
 

تساعد أفضل الـ قطرات لعلاج ضغط العين، في علاج اختلال التركيب الكيميائي أو زيادة إنتاج السوائل الخاصة بالعين وتصريفها في الاتجاه السليم.

 

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم
 

لا يمكن أن تخلو وجباتنا من الأرز أو المكرونة؛ حيث أنه نادرا ما تخلو السفرة من أى منهما، حيث أنهم في الغالب من الوجبات المشبعة التي يتم تناولها بجانب الخضار واللحوم، وقد يقوم البعض بحفظ المكرونة أو الأرز في الثلاجة استهلاكهم في اليوم التالي فهل هذا الأمر صحي أم لا.

 

أبرز ما كشفته الأدلة المعملية عن فاعلية اللقاحات ضد متحور أوميكرون
 

هناك العديد من الأبحاث والدراسات والتي تسعى جاهدة إلى أن تظهر فعالية اللقاحات في التصدي لمتحور أوميكرون، وذلك بعد أن صرحت منظمة الصحة العالمية أن متحور "أوميكرون" قد  يساهم بنسبة كبيرة في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

 

ضيق التنفس وزيادة ضربات القلب.. تعرف على أعراض كوفيد طويلة الأمد

 

قد لا يعلم البعض عن أعراض كوفيد طويلة الأمد والتي تصيب المتعافين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وأغلب الذين يتعافون من فيروس كورونا التاجي بعد مرور أسبوعين على إصابتهم، قد يعانون من الحمى والسعال ويفقدون حاسة الشم أو التذوق لعدة أيام وربما عند البعض تصل إلى شهور .

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