مش هوزع فلوس وهعلمهم يصيدوا السمكة..وتحذير لوزير النقل..أبرز تصريحات الرئيس السيسي

يفتتح الرئيس السيسي، اليوم، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة، بمختلف القطاعات في صعيد مصر، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز تصريحات الرئيس السيسي، في حفل افتتاح المشروعات القومية، خلال السطور التالية.

قال الرئيس السيسي: "مخصص 6 مليار جنيه لترفيق المناطق فى الصعيد "، معقبا "أن توفير المرافق وطرح الأراضى للناس ده موضوع هيطول أوى على المسار اللى احنا ماشيينه " .

أنا عايز أطمن

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا ، كان المسار البديل لتوفير المرافق وطرح الأراضي للمواطنين كان عمل المجمعات معقبا " اصل الموضوع مش انشاءات بس لكن أنا عايز اتطمن ان المنشأ اللى احنا عملناه وطرحنا أفكار للعمل طبقا لطبيعة كل محافظة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يريد أن يطمئن ويقيم الـ 825 مشروعا صناعيا منذ عام 2014، قائلا للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: "حجم العائد بتاعهم على الناتج المحلي أد إيه، وحجم التشغيل بتاعهم أد إيه".

كما وشهد الرئيس السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وكذلك المنطقة الصناعية بمدينة " بياض العرب " بمحافظة بني سويف.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن توفير المرافق وطرح الأراضى للناس في الصعيد سيستمر طويلا عن مسار التطوير الذي يسير البلد به، موجها سؤالا لوزيرة الصناعة: "ليه أدفع 6 مليار؟ طب ما تقوليلى 6 مليار دول أعمل بيهم 5 مجمعات تانيين وأبقى مطمن لأن المشوار طويل اوى إنى أدى أرض لحد".

وأضاف الرئيس السيسى، أنه تم تجهيز تدريب فنى متقدم للمتقدمين للوظائف، وتم تيسير الحركة والتمويل للمواطنين، وتابع: “كان المسار البديل لتوفير المرافق وطرح الأراضي للمواطنين هو عمل المجمعات”، معقبا: "أصل الموضوع مش إنشاءات بس، لكن أنا عايز أطمن إن المنشأ اللى إحنا عملناه وطرحنا أفكار للعمل طبقا لطبيعة كل محافظة".

واستوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التجارة والصناعة ، خلال استعرضها للمشروعات الصناعية القومية ، قائلا : "الهدف من حركتنا حركة بناء مش حساب ومش هخدك عشان اعملك قضية أنا عاوزك تشتغل أوي وتبقا كبير أوي وتبقا حاجة حلوة في مصر وأنا معاك وهوفرلك كتير أوي " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاحات عدد من المشروعات القومية بالصعيد : “ تعالا أنتا عايز فرصة وانتا شايف انك تقدر تشوف الشغل وليك زبائنك .. متيجي نشتغل سوا وهوفرلك مكان ” .

مش عايزين حد يغلط

تحدث الرئيس السيسي عن وجود المصانع غير المرخصة، قائلا:" كان بيتعمل للمصانع غير المرخصة قضايا ولكن إحنا لازم نقف معاهم..انا قولت للنقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل حتى لو بطريقة غير مظبوطة..إحنا بقى نخليه مظبوط ونحاول نقنن أوضاعهم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، :" إحنا مش بنقنن الوضع عشان ناخد منهم حاجة..أوعى تفتكر إن البلد مش عايزة تستجدي ضرائب.. إحنا بس مش عايزين حد يغلط".

واستطرد: إحنا مش بنترصد الغلط والأخطاء.. متابعا: "إحنا معاك في المحاولة بس مش معاك في الغلط".

لماذا لم ينجح مشروع توشكى؟

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبب عدم نجاح مشروع "توشكى" من 20 عاما، قائلا: "لما هنروح توشكى كمان يومين هنرد غيبة ناس مش موجودة دلوقتى، وليه هو منجحش من 20 سنة ونجح دلوقتي؟".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بصعيد مصر: "بقول للناس اللي شغالة في الصناعة إن النموذج اللي بنعمله بنحاول يبقا مواكب للنجاح مع العالم وفي كلام كتير هيتعمل".

معالجة أراضي مجرى العيون

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلفة معالجة أرض الروبيكي، قائلا: "معالجة أرض مجرى العيون تكلفت أكثر من 3 أو 4 مليارات جنيه، وذلك لمعالجة الأرض قبل البناء".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة قنا، أن تطوير منطقة الروبيكي تأخر 20 عاما، وكان لهذا التأخر آثار سلبية.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن معالجة تربة أرض الروبيكي تكلفت 3.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير 1007 وحدات سكنية مجانية لسكان الروبيكي.

ولفتت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم افتتاح ما يقرب من 100 مصنع وعدد من الورش ومعارض ومركز تكنولوجي في منطقة الروبيكي.

توفير الاكتفاء الذاتي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يستهدف في المرحلة الحالية توفير الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المتطلبات ، قائلا :" انا بستهدف في المرحلة دي أننا نكفي السوق المحلي من طلباته ".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بصعيد مصر : " أنا قولت لما البس قميص من مصر بمستوى زي اللي بره مش أنا وفرت فرصة عمل وعملة صعبة وزودت الناتج المحلي " .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، :" إحنا مش بنقنن الوضع عشان ناخد منهم حاجة..أوعى تفتكر إن البلد مش عايزة تستجدي ضرائب.. إحنا بس مش عايزين حد يغلط".

واستطرد: إحنا مش بنترصد الغلط والأخطاء..متابعا: "إحنا معاك في المحاولة بس مش معاك في الغلط".

اوعى تعمل كده

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محور كلبشة تكلف ما يقارب من مليار و50 مليون جنيه، متابعا: الانتهاء من إنشاء المحاور سيعمل على تقليل التكلفة وتيسير الحركة على المواطنين والأهالي".

وأضاف “كامل الوزير” خلال كلمته في افتتاح عددا من المشروعات القومية، :" التأخر في إنشاء المحاور والكباري سيؤثر بالسلب نتيجة توفير علاوات وتعويضات، ولهذا من الضروري تسريع العمل في المحاور لتكون من سنة إلى سنتين".

وأكمل: الوزارة تعمل على تنفيذ 12 محور في وقت واحد، منهم 9 محاور في الصعيد و 3 في وجه بحري، سيتم الانتهاء منهم في شهر 6 لعام 2023.

واستطرد: تم إنشاء محطة إقليمية في كل مركز من مراكز القطار السريع، ليعلق الرئيس السيسي على حديثه قائلا:" أنا لو عملت كدا يا كامل هدخل على الأراضي الزراعية"، ليبادره معلقا: إحنا مبندخلش على الأراضي الزراعية إلا في حالة إنشاء محاور النيل فقط".

كما ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، سؤالا لـ هانى تادرس رئيس شركة السلام قائلا : تدخل تعمل الكوبرى بتاع دار السلام هتاخد 25% ولما تخلصه هتاخد الباقى".

كما خاطب الرئيس السيسى، المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا وقال :" نبدأ فى المشاريع دى يا دكتور مصطفى بحيث اننا نكون خلصنا خطتنا خالص والناس اللى شغالة مع الدولة ناس جدعان وانتوا عارفين لما أقول إن الكوبرى تكلفته مليار او اتنين وانهم ياخدوا 25% ويخلصوه دى بتكون أرقام كبيرة أوى".