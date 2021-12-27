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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. داليا مصطفى تخطف قلوب متابعيها على انستجرام

داليا مصطفي
داليا مصطفي

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت داليا مصطفى بلوك جذاب و ساحر، حيث ارتدت توب باللون الأبيض و تنورة باللون الأخضر، وأكملت طلتها بميك أب يبرز جمالها وأحمر شفاه لامعا.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملى" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.

مسلسل الحرير المخملى  بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

داليا مصطفي انستجرام التواصل الاجتماعي الفنانة الفن مسلسل

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