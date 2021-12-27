جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير ميني رول ستيك بالبطاطس

البطاطس من الأكلات الشهية واللذيذة التى يفضل تناولها في الشتاء، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من المعادن التي تفيد صحة الكبار والصغار، وعند إضافة البطاطس مع اللحمة تضيف مذاق غني ولذيذ.

وإليك طريقة تحضير ميني رول ستيك بالبطاطس

مقادير ميني رول ستيك بالبطاطس

قطع ستيك

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة ليمون

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة مستردة

ملح و فلفل

بطاطس محمرة

بطاطس بيوريه للتقديم

صلصة باربكيو للتقديم

طريقة تحضير ميني رول ستيك بالبطاطس

* تدق قطع الستيك

* ثم تقطع ستربس سميكة

* وتتبل بالملح والفلفل والزيت والزعتر وبودرة الثوم والمسطردة والليمون

* ثم تحشى كل قطعة بقليل من البطاطس المحمرة وتلف رول وتغلف بخلل أسنان خشبية

* ثم تطهى في طاسة مع قليل من الزيت حتى تمام الطهي من جميع الجهات

* وتقدم ساخنة مع البطاطس البيوريه وصلصة الباربيكيو