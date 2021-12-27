دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب.. ردده في 7 أوقات

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب ، هذا ما يبحث عنه الكثيرون خاصة في هذا الوقت الأحرى للاستجابة ، وحبذا لو كان دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب قصير ، وذلك رجاءً في أن يوافق دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب ساعة الاستجابة، التي يتحراها كل كيس فطن، لاغتنام فضلها، ولأن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب خاصة أملا في الاستجابة يعد من أكثر الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها إلى المتوفي، فتخفف عنه عذاب القبر وتضيء ظلمته، وتؤنس المتوفي من وحشته، حيث تركه أحبابه وأقاربه وأصحابه ودنياه بأكلملها.

فلم يعد للمتوفي منها سوى دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب وسواء كان دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب قصير أو طويلًا ، فالحقيقة أن المتوفي يتوق له وينتظره بلهفة وشوق، لأن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب هو أفضل ما يمكن تذكر المتوفي به وإهدائه في قبره بعدما رحل عن دنيانا.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب يمكن وضعه في صدارة أدعية المتوفي التي تنفعه أشد النفع، فماذا يرجو المرء وقد انقطع عمله في الدنيا أكثر من دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب يجعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته ويرحمه من عذاب القبر ووحشته، وهو ما يبين أهمية وقوة دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب حتى ولو دعاء للميت بالرحمة والمغفرة قصير فلا يشترط في دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب أن يكون طويلاً، حيث إن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب قصير قد يفي بالغرض، ومنه:

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• اللهم في هذه الساعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم في هذه الساعة ارحم من ضمة التراب واشفي من انهكه الوجع واغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

• اللهم في هذه الساعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• في هذه الساعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحمه واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• ربي بقدر هذه الساعة واكثر أنر قبر فقيدي وبقدر سكون المقابر أنزل الطمأنينة والسكون على روحه وبقدر حاجته إلى رحمتك ارحمه.

• اللهم ارحم من رحل عن هذه الدنيا ولم يبقى سوى ذكره الطيب.

• يارب في هذه الساعة اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيره يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنه وارزقه الفردوس الاعلى.

دعاء للميت بالرحمة

دعاء للميت بالرحمة يعد من جملة أدعية المتوفي التي يحتاجها الميت في قبره، حيث إن رحمة الله سبحانه وتعالى لا يحتاج المتوفي شيئًا بعدها، ولأن دعاء للميت بالرحمة وغيرها من ادعية المتوفي تعد من جملة الأعمال التي تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، لذا على الأحياء إدراك قيمة وأهمية دعاء للميت خاصة وأدعية المتوفي عامة والحرص عليها، ومن دعاء للميت بالرحمة هذه عشرة أدعية للمتوفي تجعل الله سبحانه وتعالى يرحمه في قبره.

• اللهم في آخر ساعة قبل المغرب ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحمه واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .

• اللهم في آخر ساعة قبل المغرب ارحم من ضمة التراب واشفي من انهكه الوجع واغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

• اللهم في آخر ساعة قبل المغرب اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• في آخر ساعة قبل المغرب اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في آخر ساعة قبل المغرب اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• في آخر ساعة قبل المغرب اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

• في آخر ساعة قبل المغرب اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

دعاء للميت بالرحمة قصير

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب أبي

1- « اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوًا وغفرانا، اللهم أنظر إليه نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لاتعذبه أبدا».

2- اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهـم إن كان محسنًا فزد من حسناته ، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته» .

3- « اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

4- « اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين».

5- « اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا».

6- « اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك، اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم».

7- « اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك، اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه».

8- « اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية"، اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض».

9- « اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل "إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب"، اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام. اللهمّ إنّه كان صائمًا لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان».

10- « اللهمّ إنّه كان لكتابك تاليًا وسامعًا، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه، اللهمّ ارزقه بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً».

11- « اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلمًا، واغفر له فإنّه كان مؤمنًا، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقًا، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلًا. اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين».

12- « اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور».

13- « اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم».

14- « اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج من روح الدنيا وسعتها، وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

15- « اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفض الأهل والأحباب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم».

16- « اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار».

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب طويل

- « اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفي في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك أنت الغني الحميد، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مجيب دعوة الداع إذا دعاه، يا حنان، يا منان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد، اعطي المتوفي من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين».

- « اللهم إني أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير».

- « اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنة، واعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار».

- «اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته، وآنس وحشته، اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحمه، ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال».

- «اللهم ارحمه برحمتك ورضاك، وآته الأمن من عذابك، حتى تبعثه إلى جنتك، يا أرحم الراحمين اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، وأجره عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، يارب العالمين».

أوقات استجابة الدعاء في اليوم والليلة

أوقات استجابة الدعاء في اليوم والليلة ، الدعاء وقت الأذان مستجاب حيث إن الدعاء مستجاب عند الأذان الدعاء مستجاب عند النداء للصلوات المكتوبة وكذلك الدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوبات وفي حديث أبي أمامة «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي ، الدعاء وقت الأذان مستجاب كما أن الدعاء مستجاب أيضًا بين الأذان والإقامة فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أبو داود.

الدعاء يستجاب في السجود، كما يستجاب أيضا في السجود قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه مسلم.

الدعاء مستجاب بعد زوال الشمس قبل الظهر، حيث إن من أوقات استجابة الدعاء في اليوم والليلة، الدعاء مستجاب بعد زوال الشمس قبل الظهر فعن عبد الله بن السائب – رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال : «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» رواه الترمذي وهو صحيح الإسناد انظر تخريج المشكاة.

من أوقات استجابة الدعاء في اليوم والليلة، الدعاء مستجاب في جوف الليل، هو وقت السحر ووقت النزول الإلهي فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم فيقول: «من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» رواه البخاري، وكذلك عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء كل ليلة، فإنه توجد في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء، كما قال عليه -الصلاة والسلام-: «إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» رواه مسلم.

ويستجاب الدعاء عند نزول المطر ، كما في حديث سهل بن سعد مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر» رواه أبو داود.





