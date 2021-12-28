انعقاد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادى

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث ، جلسة رقم 217 بجامعة جنوب الوادى بـ قنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالدراسات العليا .

أقيمت فعاليات الجلسة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى و بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا ، و السيد علي موسى، مدير عام الدراسات العليا.

كما تم طرح مناقشة موضوع فتح باب التقدم الدراسات العليا بكليه التمريض دبلوم وماجستير تمريض البالغين و أمراض النساء و التوليد و عرضه على مجلس الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة ، إلى أن المجلس ناقش في جلسته قيد وتسجيل بعض طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة لدرجات الماجستير والدكتوراه .

وتابع عكاوى ، كما تم مناقشة مد قيد بعض طلاب الدراسات العليا الذين أنهوا المدة القانونية وذلك وفقا للوائح والقوانين ، و ناقش المجلس إعادة قيد طلاب الدراسات العليا الذين استوفوا ما عليهم من متطلبات لاستكمال دراساتهم العليا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ، بأن المجلس ناقش لائحة قسم الدراسات السكانية المقدمة من كليه الآداب و رفعها إلى مجلس الجامعة برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة و رئيس المجلس.

اجتماع مجلس الدراسات العليا

اجتماع مجلس الدراسات العليا

اجتماع مجلس الدراسات العليا

اجتماع مجلس الدراسات العليا