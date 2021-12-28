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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انعقاد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادى

اجتماع مجلس الدراسات
اجتماع مجلس الدراسات العليا

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث ، جلسة رقم 217 بجامعة جنوب الوادى بـ قنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالدراسات العليا .

أقيمت فعاليات الجلسة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى و بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا ، و السيد علي موسى، مدير عام الدراسات العليا.

 

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كما تم طرح مناقشة موضوع فتح باب التقدم الدراسات العليا بكليه التمريض دبلوم وماجستير تمريض البالغين و أمراض النساء و التوليد و عرضه على مجلس الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة ، إلى أن المجلس ناقش في جلسته قيد وتسجيل بعض طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة لدرجات الماجستير والدكتوراه .

وتابع عكاوى ، كما تم مناقشة مد قيد بعض طلاب الدراسات العليا الذين أنهوا المدة القانونية وذلك وفقا للوائح والقوانين ، و ناقش المجلس إعادة قيد طلاب الدراسات العليا الذين استوفوا ما عليهم من متطلبات لاستكمال دراساتهم العليا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ، بأن المجلس ناقش لائحة قسم الدراسات السكانية المقدمة من كليه الآداب و رفعها إلى مجلس الجامعة برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة و رئيس المجلس.

 

اجتماع مجلس الدراسات العليا
اجتماع مجلس الدراسات العليا
اجتماع مجلس الدراسات العليا
اجتماع مجلس الدراسات العليا
اجتماع مجلس الدراسات العليا
جامعه جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي الدراسات العليا قنا

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