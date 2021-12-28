افتتاح مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي لخدمة 4 محافظات بجنوب مصر.. المركز يراقب 98 محطة كهرباء ويقلل زمن الانقطاع

افتتحه الرئيس عبر الفيديو كونفرانس

-الرئيس السيسي يفتتح مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي

- مراقبة 98 محطة كهرباء بنطاق قطاع كهرباء مصر العليا

-سرعة تحديد مواقع الأعطال و أسبابها

- تقليل أوقات الإصلاح و زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، مركز تحكم الكهرباء الإقليمي ، بنجع حمادي شمال قنا ، ضمن عدد من المشروعات التى افتتحها عبر الفيديو كونفرانس ، خلال زيارته لمحافظة أسوان.

يتولى مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي ، مراقبة 98 محطة كهرباء ، تقع بنطاق قطاع كهرباء مصر العليا الذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، فضلاً عن مراقبة تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها على مدار اليوم ، بما يحقق استقرار فى شبكة الكهرباء.

بلغت التكلفة المالية لتطوير مركز التحكم الإقليمى ٣٢٧ مليون جنيه، بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، من خلال قرض ميسر، و بمشاركة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة "سيمينز، إريكسون، صان مصر".

حرص المسئولين بوزارة الكهرباء على الاستفادة من الخبرات و التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة الشاملة و رؤية مصر 2030 ، بما ينعكس على رفع كفاءة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل المحافظات المستهدفة .

يختص مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى، بسرعة تحديد مواقع الأعطال و أسبابها ، وهو ما يساهم بشكل كبير فى تقليل أوقات الإصلاح و زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية خلال الظروف الطارئة ، مع المحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد التى يغطيها عمل المركز .

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تشرفت محافظة قنا اليوم الاثنين ، بافتتاح مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى ، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، عبر الفيديو كونفرانس، خلال تفقده عدد من المشروعات بمحافظة أسوان و ضمن أسبوع صعيد مصر .

و أضاف محافظ قنا ، بأن تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي ، يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ، بما يؤدى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال.

و تابع محافظ قنا ، يعمل مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي على مراقبة 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان" إضافة لمراقبة تشغيل محطات الكهرباء و مستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة.

وأوضح محافظ قنا ، كما يتولى المركز سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح و زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد، لافتاً إلى أن تنفيذ أعمال التطوير تمت بمشاركة من كبري الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة وهي "سيمينز، إريكسون، صان مصر".

و أشار محافظ قنا ، إلى تكلفة تطوير المركز بلغت ٣٢٧ مليون جنيه بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، من خلال قرض ميسر، للاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، و يحقق خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات خاصة قطاع الكهرباء و الطاقة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأوضح المهندس عبدالشكور إسماعيل ، مدير مركز التحكم ، بأن المهندسين والفنيين العاملين بالمركز الإقليمي، حصلوا على دورات تدريبية للتعرف على كيفية إدارة المركز ومراقبة المحطات وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا في دولتي" ألمانيا و سويسرا"، بما يؤهلهم لإدارة المركز بكفاءة ، ومن ثم خدمة مستقرة للمناطق المستهدفة تغطيتها من قبل مركز التحكم .

مركز التحكم الإقليمى بكهرباء مصر العليا

مركز التحكم الإقليمى بكهرباء مصر العليا

مركز التحكم الإقليمى بكهرباء مصر العليا

مركز التحكم الإقليمى بكهرباء مصر العليا

مركز التحكم الإقليمى بكهرباء مصر العليا

مركز التحكم الإقليمى بكهرباء مصر العليا

مركز التحكم الإقليمى بكهرباء مصر العليا