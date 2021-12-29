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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبلة فاهيتا تفاجئ مدحت العدل وإلهام شاهين على الهواء |فيديو

الهام شاهين ومدحت
الهام شاهين ومدحت العدل

أبلة فاهيتا لـ مدحت العدل: عامل إيه مع القرشانتين دول؟ ولميس الحديدي وإلهام شاهين تردان: لسانها طويل

ورسالة أبلة فاهيتا لعام 2022 : أهدي علينا شوية.. وعايزين نعدي الـ ميتافيروس، وعايزين ننطلق ونطلع لفوق

فاجأت  الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" الاعلامية   لميس الحديدي  بمداخلة على الهواء في حلقة خاصة  بمناسبة آخر حلقات  عام  2021    من برنامج " كلمة أخيرة   "  للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا  قائلة : " مساء الخير " لترد   الحديدي   قائلة : " بنسوارين عليكي ياختي"  لتدخل الفنانة إلهام شاهين     في نوبة ضحك  قائلة " حبيبتي أبلة   فاهيتا "

وممازحتها الحديدي  قائلة:  شايفاكي مطفية ومش منورة ومش حلوة لترد  أبلة فاهيتا: مطفية إيه ياختي كل ده مطفية ؟ كانت سنة  فيها شوية غلاسة في حبة حاجات لكن في المجمل كانت لذيذة   أنا  اخترقت عالم الدراما وكانت سنة حلوة"


وطلبت فاهيتا  من الكاتب والسيناريست  مدحت العدل أن يكتب لها عملاً مسرحياً     قائلة :  أخره يعملي عمل مسرحي ليجيب الأخير  :  عنيا حاضر

وقاطعتها   شاهين  قائلة : كنت بفكر أعمل فيلم مع أبلة فاهيتا.. وبعدين حصلت مشكلة اسم مين هيتكتب قبل مين  وجننتي ..لترد   فاهيتا قائلة: "فرق السن  له احترامه". 

ومازحت  " فاهيتا " الحديدي    مطالبة إياها   بتغيير قصة شعرها    قائلا : "  غيري القصة بتاعتك دي  لترد   لميس قائلة : "  دي أشهر قصة في مصر".
وحول أفضل الضيوف   الذين حلو عليها في  2021 قالت : "  أحلى ضيف جاني السنة دي رامي عياش.. قمر ولطيف وعنده مطاعم ومش بجيب حد دمه تقيل.. وعاملة سهرة حلوة ليلة رأس السنة مع أنغام". 

 وتوجهت فاهيتا    بالسؤال لمدحت العدل ساخرة  : عامل إية مع القرشانتين دول؟ لترد كل من الإعلامية لميس الحديدي   والفنانة إلهام شاهين قائلتين : " لسانها طويل  أوي". 

وحول تمنياتها لعام 2022  قالت : "  أهدي علينا شوية.. وعايزين نعدي الـ ميتافيروس، وعايزين ننطلق ونطلع لفوق. 

الفنانة إلهام شاهين لميس الحديدي إلهام شاهين 2021 مدحت العدل عام 2021 فيروس أبلة فاهيتا

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