أفضل 6 فيتامينات للتحكم في تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر أحد أكثر المشاكل شيوعًا والتي يواجهها الناس، فلم يعد العمر شرطًا لتساقط الشعر في هذه الأيام، بدأ حتى الأطفال يعانون من تساقط الشعر.

وتوجد أسباب مختلفة لتساقط الشعر، وأكثرها شيوعًا هو الإجهاد والنظام الغذائي غير السليم وقلة النوم.



كما أن هناك طرق مختلفة تستخدم لعلاج تساقط الشعر، وإحداها التي أثبتت فعاليتها في السيطرة على تساقط الشعر، وهي تناول الفيتامينات .

ويعتبر تناول مكملات الفيتامينات أو مجرد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات المستخدمة في علاج تساقط الشعر، أمر فعال للغاية.



كيف تتحكمين في تساقط الشعر باستخدام الفيتامينات؟



يستهلك معظمنا مكملات الفيتامينات بشكل يومي لأنها تساعد في بناء خلايا الجلد والشعر إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث "



1. فيتامين أ



ينظم هذا الفيتامين تكوين حمض الريتينويك في بصيلات الشعر. إنه ليس مفيدًا للعناية بالبشرة فحسب، بل يساعد أيضًا في نمو الشعر. كما أنه يرطب شعرك ويحافظ على صحته.



2. فيتامينات ب



هذا من أفضل الفيتامينات التي تساعد في نمو الشعر عن طريق التعامل مع التوتر. يعتبر الإينوزيتول و B12 فيتامينات ب مفيدة لنمو الشعر.





3.- فيتامين سي



يساعد هذا الفيتامين الجسم على امتصاص الحديد من الطعام الضروري لنمو الشعر. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على بنية شعرك وإصلاح التلف.

4.-فيتامين د

يحفز هذا الفيتامين لتساقط الشعر بصيلات الشعر والخلايا بحيث تشكل خصلات شعر جديدة.





5. فيتامين هـ



ينشط فيتامين هـ الشعيرات الدموية، مما يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس. هذا يساعد على نمو الشعر بسبب محتواه الغني بمضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات.





6.- فيتامين ب 5



يُعرف أيضًا باسم pro-Vitamin B5 أو Panthenol (يوجد غالبًا في مواد الطبيعة مثل الفطر، الجبن، الأسماك، البيض، الأفوكادو، اللحوم، الدواجن والبطاطا وهو مكون مهم في أدوية التحكم في تساقط الشعر.



أولئك الذين لا يستهلكون كمية كافية من البروتينات ويأكلون الكثير من الكربوهيدرات والدهون غالبًا ما يعانون من تساقط الشعر، لأن نظامهم الغذائي غير كافٍ.



توفر معظم الأطعمة الكاملة العناصر الغذائية والفيتامينات المطلوبة للجسم. يمكنك اختيار إضافة المكملات أيضًا لأن لها تأثيرًا أكبر في تحفيز نمو الشعر وبالتالي التحكم في تساقط الشعر.



هناك العديد من الفوائد لتناول الطعام الصحي، ونمو الشعر القوي أو التحكم في تساقط الشعر