عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل 6 فيتامينات للتحكم في تساقط الشعر

صدى البلد

يعد تساقط الشعر أحد أكثر المشاكل شيوعًا والتي يواجهها الناس، فلم يعد العمر شرطًا لتساقط الشعر في هذه الأيام، بدأ حتى الأطفال يعانون من تساقط الشعر. 

وتوجد أسباب مختلفة لتساقط الشعر، وأكثرها شيوعًا هو الإجهاد والنظام الغذائي غير السليم وقلة النوم.
 

كما أن هناك طرق مختلفة تستخدم لعلاج تساقط الشعر، وإحداها التي أثبتت فعاليتها في السيطرة على تساقط الشعر، وهي تناول الفيتامينات . 

ويعتبر تناول مكملات الفيتامينات أو مجرد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات المستخدمة في علاج تساقط الشعر، أمر فعال للغاية.


كيف تتحكمين في تساقط الشعر باستخدام الفيتامينات؟


يستهلك معظمنا مكملات الفيتامينات بشكل يومي لأنها تساعد في بناء خلايا الجلد والشعر إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث "
 

1. فيتامين أ


ينظم هذا الفيتامين تكوين حمض الريتينويك في بصيلات الشعر. إنه ليس مفيدًا للعناية بالبشرة فحسب، بل يساعد أيضًا في نمو الشعر. كما أنه يرطب شعرك ويحافظ على صحته. 


2. فيتامينات ب


هذا من أفضل الفيتامينات التي تساعد في نمو الشعر عن طريق التعامل مع التوتر. يعتبر الإينوزيتول و B12  فيتامينات ب مفيدة لنمو الشعر.

 

3.- فيتامين سي


يساعد هذا الفيتامين الجسم على امتصاص الحديد من الطعام الضروري لنمو الشعر. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على بنية شعرك وإصلاح التلف.
4.-فيتامين د
يحفز هذا الفيتامين لتساقط الشعر بصيلات الشعر والخلايا بحيث تشكل خصلات شعر جديدة.



5. فيتامين هـ


ينشط فيتامين هـ الشعيرات الدموية، مما يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس. هذا يساعد على نمو الشعر بسبب محتواه الغني بمضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات.



6.- فيتامين ب 5


يُعرف أيضًا باسم pro-Vitamin B5 أو Panthenol (يوجد غالبًا في مواد الطبيعة مثل الفطر، الجبن، الأسماك، البيض، الأفوكادو، اللحوم، الدواجن والبطاطا وهو مكون مهم في أدوية التحكم في تساقط الشعر.


أولئك الذين لا يستهلكون كمية كافية من البروتينات ويأكلون الكثير من الكربوهيدرات والدهون غالبًا ما يعانون من تساقط الشعر، لأن نظامهم الغذائي غير كافٍ. 


توفر معظم الأطعمة الكاملة العناصر الغذائية والفيتامينات المطلوبة للجسم. يمكنك اختيار إضافة المكملات أيضًا لأن لها تأثيرًا أكبر في تحفيز نمو الشعر وبالتالي التحكم في تساقط الشعر.

هناك العديد من الفوائد لتناول الطعام الصحي، ونمو الشعر القوي أو التحكم في تساقط الشعر 

تساقط الشعر الاجهاد النظام الغذائي علاج تساقط الشعر نمو الشعر

موضوعات متعلقة

للرجال.. أسباب جفاف الشعر في الشتاء

استشاري أمراض جلدية يوضح فوائد زراعة الشعر بالخلايا الجذعية

ترشيحاتنا

القوى العاملة: الجمعة.. آخر فرصة للتقدم للعمل بـ 16 مهنة في ليبيا

إينو: حسام البدري ظلمني.. وتريزيجيه سبب رحيلي عن الأهلي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 بمقياس ريختر

شمايكل يوضح كيف تصدى لركلة جزاء محمد صلاح

ياواد أنت بتحبني ليه.. شيرين في أحدث ظهور لها مع أحد المتابعين

اليابان تعدل خطتها بشأن إرسال شخص إلى القمر.. وهذا هو الموعد المتوقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: شديد البرودة مصحوبا بأمطار ورياح.. والصغرى 11 درجة

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ