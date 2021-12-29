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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

Find X3 Pro
Find X3 Pro

كشفت بعض الصور المسربة تصميم هاتف أوبو الرائد القادم، والذي من المقرر أن ينطلق باسم Find X5 Pro، وهو يعد خليفة إصدار الشركة السابق Find X3 Pro، حيث قررت عملاقة التقنية الصينية تخطي الجيل 4 من السلسلة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، انتشرت بعض الشائعات حول أن شركة أوبو تعتزم التخلي عن تطوير وإطلاق الجيل الرابع من سلسلة فايند أكس، نظرا لأن الرقم 4 يعتبر نذير شؤم لدى الصينيين، ولذلك سيتم طرح المجموعة التي تحمل الرقم 5 بدلا من Find X4.

 

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ووفقا لأحدث التسريبات، من المحتمل أن تعلن أوبو عن ما لا يقل عن ثلاثة هواتف تحمل علامة Find X5، والتي من المقرر أن تأتي بثلاث إصدارات هي: طراز فايند أكس 5 وطرازي X5 Pro و X5 Lite.

وتظهر الصور المسربة التي شاركها صاحب التسريبات الشهير OnLeaks، الزجاج المنحنى حول إعدادات الكاميرا الخلفية كما كان في إصدارات أوبو فايند أكس برو السابقة، ولكن التغيير الملحوظ هو منطقة الكاميرا نفسها التي تظهر بشكل غريب لا يتشابه مع شكلها غير المنتظم كما كان سابقا.


جديدة والتي أشارت أيضًا إلى احتمالات وجود هاتف ثالث ضمن السلسلة هذا العام والمتوقع أن يحمل الاسم X5 Lite الذي سيتضمن المواصفات الأقل في السلسلة وبالتأكيد بسعر أقل.


ويضم هاتف أوبو Find X5 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية، اثنان منها واسعتين، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة ثالثة مخصصة للعزل بدون وجود عدسة الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية داخل ثقب بالشاشة.

Oppo Find X5 or Find X5 Pro gets pictured in renders based on schematics
هاتف أوبو Find X5 Pro


مواصفات هاتف أوبو Find X5


أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف أوبو Find X5 سيعمل بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع  Dimensity 9000، بينما سيتم تشغيل إصدار Find X5 Pro بواسطة معالج كوالكوم  Snapdragon 8 Gen 1.

Oppo Find X5 or Find X5 Pro gets pictured in renders based on schematics
هاتف أوبو Find X5 Pro


ووفقا للشائعات السابقة، سيأتي هاتف أوبو Find X5، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ  120 هرتزا، وستحصل النسخة البرو على نفس المواصفات النسخة، ولكن ستكون بجودة عرض QHD+، تبلغ دقتها  1080 بكسل+.

Oppo Find X5 or Find X5 Pro gets pictured in renders based on schematics
هاتف أوبو Find X5 Pro

وسيحزم هاتف أوبو Find X5، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات أو 125 وات في النسخة الـ Pro.

Oppo Find X5 or Find X5 Pro gets pictured in renders based on schematics
هاتف أوبو Find X5 Pro
أوبو Find X5 Pro هاتف أوبو Find X3 Pro سلسلة فايند أكس Find X4

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