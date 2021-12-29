إستخدامات الليزر البديل لـ جراحات التجميل

قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط والليزر، إن استخدام الليزر في التجميل تتعدد أنواعه؛ ومن استخدامات الليزر في مجال التجميل بداية من تحديد الذقن للرجال ونحت القوام للجنسين وإزالة الشعر عند النساء وإزالة الوشم وشد الجلد والوجه والتي انتشرت الفترة الأخيرة.

وأكدت الدكتورة داليا شهاب، أن إزالة الوشم بالليزر تعد تقنية حديثة يتم استخدامها في إزالة رسومات الوشم أو التاتو والمكياج الدائم للوجه وتاتو الحواجب وتقوم هذه التقنية على استخدام الأشعة القوية لليزر التي تقوم بتدمير جزيئات المادة الصبغية أي أن كان لونها ، أو استمراريتها دائمة أو مؤقتة.

وتابعت الدكتورة داليا شهاب، أن استخدامات الليزر كثيرة ومتعددة في مجالات تجميلية كثيرة منها إزالة الشعر بالليزر فتهدف إلى منع نمو الشعر في بعض أماكن الجسم غير المرغوب بنمو الشعر فيها وذلك لأغراض تجميلية، أو بهدف علاج الشعر الزائد، إذ يقوم العلاج بالليزر على منع نمو الشعر عن طريق إتلاف البصيلات الخاصة فيه، فدائما ما يتواجد الشعر الزائد في أماكن غير مرغوب فيها في الجسد غالبًا غامق اللون وملحوظ، ويكون أماكن انتشاره عند النساء مثل أماكن انتشار شعر الذكور، حيث يمكن أن يظهر في الذقن، أو الصدر، أو البطن، أو الظهر، أوالفخذين.

وأوضحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد، أن عملية توريد الشفايف بالليزر هي إحدى التقنيات المستخدمة حديثا لتوريد الشفايف، حيث تعتمد على استخدام الليزر، لتجديد سطح الشفاه واستعادة اللون الوردي فيها، ويتم ذلك عبر التخلص من الطبقة السطحية من الجلد الميت الداكن، وزيادة تدفق الدم في الشفاه.

وأشارت الدكتورة داليا شهاب، إلى أن شد الذقن بالليزر تعد الطريقة الأكثر رواجاً لشد الذقن والتخلص من الترهلات والدهون، حيث يوجد العديد من الأشخاص يشتكون من مشكلة ترهل منطقة الذقن ووجود العديد من التجاعيد والتي تجعل الدهون ظاهرة بشكل أسوأ، ولكنهم يخافون من إجراء العمليات الجراحية خاصة في منطقة مثل منطقة الذقن لأنها من المناطق الواضحة، وبهدف تحقيق نتائج مرغوبة ويعالج الليزر هذه المشكلة بشكل نهائي.