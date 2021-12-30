أحلى من المحلات .. طريقة عمل بوبس البطاطس

بوبس البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و الذي لا يقاوم مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قاة سي بي سي سفرة طريقة عمل بوبس البطاطس في المنزل.

مقادير بوبس البطاطس



2 بطاطس مهروسة

نصف كوب بصل

1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودر

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجفف

نصف ملعقة صغيرة كزبرة بودرة

3 ملعقة كبيرة بقدونس

ملح وفلفل

نصف كوب كزبرة ورق طازة

مياه

دقيق

بقسماط

زيت للقلي

- للتقديم

كاتشب

مايونيز



طريقة تحضير بوبس البطاطس



- تخلط جميع التوابل مع البطاطس والبصل

- تشكل على شكل كرات

- تغمر في الماء والدقيق، ثم يغمر في البقسماط

- تترك في الثلاجة حتى تتماسك

- تقلى في زيت غزير وساخن

- تقدم بجانب الكاتشب والمايونيز