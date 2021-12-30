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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف بالمستندات حقيقة عقد شيكابالا مع الزمالك

صدى البلد

تحدث محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc ، عن أزمة عقد شيكابالا التي أثارها اللاعب بالأمس ، بعدما قام بنشر بيان رسمي ، يتهم فيه لجنة حسين لبيب بالتلاعب في عقده الذي تم توقيعه .


وقال شبانة : بيان شيكابالا بالأمس كان مفاجئ بالنسبة للجميع ، وده مش لأنه لاعب مهم في الزمالك ، ولكن لأنه ايقونه بالنسبة لجماهير النادي في اخر ٣٠ سنة ، فما حدث بالأمس هو أن شخص ما وزع البيان مكتوب على شيكابالا و قام بتسخين الأمور ، وبعد ان قام شيكابالا بنشر البيان ، لاحقت الاتهامات اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب .

وتابع : تم تسريب المعلومات ونقل الصورة لشيكابالا بشكل مخالف تماما لما هو مدون بعقد اللاعب ، الذي تم الاتفاق عليه وامضائه أثناء فترة تواجد اللواء عماد عبدالعزيز ، و معظم ما تم ذكرة ببيان شيكابالا بالأمس معلومات ليست صحيحة تماما.


وكشف شبانة خلال برنامجه بوكس تو بوكس حقيقة ما حدث بالتفصيل بصور العقد الأصلي بين اللاعب والنادي ، وهل تم التلاعب في عقد اللاعب كما أشار شيكابالا بالأمس في بيانه الرسمي الذي أصدره .

وأشار شبانة : إلى أنه تم توقيع عقد اللاعب مع لجنة اللواء عماد عبد العزيز و لمدة 4 مواسم رياضية من موسم (2020 - 2021) إلى موسم (2023 - 2024) حيث ينص العقد بحصول اللاعب في الموسم الأول على مبلغ 5 ملايين و277 ألف جنيه وفي الموسم الثاني 9 ملايين جنيه وفي الموسم الثالث 9 ملايين جنيه وفي الموسم الرابع أيضا 9 ملايين جنيه ، بالاضافة الى العديد من المميزات والمبالغ الاضافية التي يستحقها اللاعب وفقا لما يقدمه مع الفريق ليقترب ما يحصل عليه سنويا من ١٢ مليون جنيها.

 

https://fb.watch/acB7DLXoZy/

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