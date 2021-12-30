شبانة يكشف بالمستندات حقيقة عقد شيكابالا مع الزمالك

تحدث محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc ، عن أزمة عقد شيكابالا التي أثارها اللاعب بالأمس ، بعدما قام بنشر بيان رسمي ، يتهم فيه لجنة حسين لبيب بالتلاعب في عقده الذي تم توقيعه .



وقال شبانة : بيان شيكابالا بالأمس كان مفاجئ بالنسبة للجميع ، وده مش لأنه لاعب مهم في الزمالك ، ولكن لأنه ايقونه بالنسبة لجماهير النادي في اخر ٣٠ سنة ، فما حدث بالأمس هو أن شخص ما وزع البيان مكتوب على شيكابالا و قام بتسخين الأمور ، وبعد ان قام شيكابالا بنشر البيان ، لاحقت الاتهامات اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب .

وتابع : تم تسريب المعلومات ونقل الصورة لشيكابالا بشكل مخالف تماما لما هو مدون بعقد اللاعب ، الذي تم الاتفاق عليه وامضائه أثناء فترة تواجد اللواء عماد عبدالعزيز ، و معظم ما تم ذكرة ببيان شيكابالا بالأمس معلومات ليست صحيحة تماما.



وكشف شبانة خلال برنامجه بوكس تو بوكس حقيقة ما حدث بالتفصيل بصور العقد الأصلي بين اللاعب والنادي ، وهل تم التلاعب في عقد اللاعب كما أشار شيكابالا بالأمس في بيانه الرسمي الذي أصدره .

وأشار شبانة : إلى أنه تم توقيع عقد اللاعب مع لجنة اللواء عماد عبد العزيز و لمدة 4 مواسم رياضية من موسم (2020 - 2021) إلى موسم (2023 - 2024) حيث ينص العقد بحصول اللاعب في الموسم الأول على مبلغ 5 ملايين و277 ألف جنيه وفي الموسم الثاني 9 ملايين جنيه وفي الموسم الثالث 9 ملايين جنيه وفي الموسم الرابع أيضا 9 ملايين جنيه ، بالاضافة الى العديد من المميزات والمبالغ الاضافية التي يستحقها اللاعب وفقا لما يقدمه مع الفريق ليقترب ما يحصل عليه سنويا من ١٢ مليون جنيها.

https://fb.watch/acB7DLXoZy/